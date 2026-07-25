Los Bomberos de la Diputación de Valladolid colaboran en las labores de extinción del incendio de Ávila - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de la Diputación de Valladolid se han desplazado hasta la provincia de Ávila para colaborar en las labores de extinción del grave incendio forestal que afecta a varios municipios de la zona, tras la solicitud de apoyo realizada por la Junta de Castilla y León a través del operativo autonómico de emergencias.

Un primer contingente de cinco bomberos voluntarios acudió a la zona el viernes de madrugada y el operativo se ha reforzado posteriormente con otros cuatro efectivos, que han relevado al primer equipo el viernes por la tarde para garantizar la continuidad de los trabajos sobre el terreno.

El dispositivo desplazado por la Diputación ha contado con dos bombas nodrizas pesadas y un vehículo ligero 4x4, medios que han permitido intervenir allí donde la situación lo requería, siempre bajo la coordinación de los Puestos de Mando Avanzado de Medio Ambiente, Protección Civil y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Los bomberos han trabajado especialmente en la protección de viviendas, naves e infraestructuras, ha detallado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las actuaciones se han llevado a cabo en municipios como El Tiemblo, Cebreros, La Rinconada y la urbanización La Atalaya, donde también se ha colaborado en la protección de las zonas evacuadas.

El operativo se ha desarrollado en coordinación con efectivos de la UME, los bomberos de las diputaciones y ayuntamientos de distintas provincias de Castilla y León, los servicios forestales de la Junta y el resto de medios de emergencia desplegados en la zona.

La Diputación de Valladolid mantiene su compromiso de colaboración con el sistema autonómico de protección civil y continuará prestando apoyo mientras las circunstancias del incendio lo requieran, con nuevos relevos de personal previstos para las próximas horas.

Cuatro efectivos saldrán a las tres de la tarde para dar el relevo a los cuatro bomberos que permanecen en el incendio.