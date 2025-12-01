Bomberos excarcelan a un varón tras volcar un turismo en Aldeaseca (Salamanca)

Archivo - Ambulancia Medicalizada (UME) de Sacyl. - EMERGENCIAS 112 - Archivo

SALAMANCA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de la Diputación de Salamanca excarcelaron ayer a un varón de 53 años después de que el vehículo en el que viajaba volcara en el kilómetro 62 de la A-50, en Aldeaseca de la Frontera (Salamanca).

Los hechos se produjeron sobre las 22.01 horas, momento en el que el 1-1-2 di aviso a la Guardia Civil (Tráfico) de Salamanca, a los bomberos y al centro coordinador de urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se envía una UVI móvil, una ambulancia soporte vital básico (SVB) y personal sanitario del Punto de Atención Continuada (PAC) de Peñaranda de Bracamonte.

En el lugar, los bomberos actuaron para liberar al varón atrapado que fue posteriormente atendido por los facultativos de emergencias sanitarias y trasladado, en un primer momento en ambulancia soporte vital básico que realizó transferencia a la UME que le lleva al hospital de Salamanca. La otra víctima del accidente, una mujer de 51 años, fue atendida en el lugar y no precisó traslado.