Bonet dice que la recuperación no está consolidada y pide prudencia para no perturbarla con medidas que no sean buenas

VALLADOLID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de España, José Luis Bonet, ha advertido este lunes de que la recuperación de la economía española no está consolidada por lo que ha hecho una llamada a la "prudencia" en las políticas para no perturbar la salida de la crisis con medidas que no sean buenas.

"La recuperación existe, está aquí, pero no está consolidada", ha afirmado en concreto para insistir a los responsables políticos en la necesidad de ser "muy prudentes" desde el convencimiento de que "sería una lástima perturbarla --la recuperación-- por medidas que no sean buenas".

Esta es una de las principales reflexiones que ha realizado Bonet en su intervención en la presentación telemática del 'Estudio sobre clima empresarial en Castilla y León' realizado por Sigma Dos sobre la perspectiva económica empresarial, la formación, los fondos Next Generation EU, la internacionalización, la digitalización y la innovación, al que se ha referido como "una buena herramienta" para medir el estado de opinión de los empresarios que, según ha asegurado, se muestran en general "optimistas" y "con ganas de ir para adelante".

Dicho esto, ha asegurado que sí hay inquietudes por las "amenazas" que suponen el incremento del coste de la energía y de las materias primas con una referencia expresa al repunte de la inflación, que "está ahí", ha evidenciado para expresar su deseo de que se quede en una circunstancia coyuntural.

Por otro lado, ha constatado el "desfase" entre los perfiles que necesitan las empresas y la formación que reciben los alumnos por lo que ha hecho un nuevo llamamiento a "arreglar" este problema, máxime ante la actual tasa de paro del país tanto a nivel general como para el colectivo juvenil.

"Aquí pasa algo y hay que trabajar", ha continuado en su reflexión en la que ha destacado y reconocido el "especial esfuerzo" que se ha realizado en Castilla y León con la implantación y desarrollo de la FP Dual que ha pedido extender al resto del país.

Bonet también ha trasladado su inquietud por la educación, con una petición expresa a alcanzar un pacto que permita además recuperar valores que ahora están relegados y que contribuyan a generar un pensamiento crítico entre los ciudadanos para que, entre otras cosas, no se dejen embaucar, a lo que ha añadido la necesidad de reforzar la enseñanza de idiomas para reforzar la internacionalización empresarial.

El presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de España ha advertido también del "alto grado de desconocimiento" de los empresarios en torno a los fondos europeos Next Generation. "Preocupa la cantidad exagerada de empresarios que dicen que no saben de qué va esto", ha manifestado en concreto Bonet quien, augurar que el anuncio sobre el acceso a estos fondos europeos es "inminente", ha reivindicado la "gran capilaridad" y la capacidad de los órganos camerales para acompañar y para ayudar a las empresas españolas, mayoritariamente pymes.

"El país va a necesitar que nos entreguemos a fondo para ayudar a las empresas", ha asumido Bonet en referencia al interés general que representan las cámaras de comercio, industria y servicios que abogan por la colaboración público-privada y por un enfoque hacia las empresas como el "motor" de la sociedad y el elemento para retomar la senda del progreso del país frenado por las dos crisis.

"Es el momento para transformar el tejido productivo del país y de dar un salto hacia adelante", ha sentenciado Bonet en la presentación de este estudio en el que ha garantizado que las cámaras de comercio están dispuestas a "echar el resto" en favor de las empresas y de la gente. "Las cámaras vamos a estar ahí", ha asegurado.

Por su parte, el presidente del órgano cameral castellano y leonés, Antonio Miguel Méndez Pozo, ha compartido con Bonet que Castilla y León se ha tomado "muy, muy en serio" la apuesta por la FP Dual, entre otras cosas, para derribar el muro que sitúa la Formación Profesional de segunda categoría.

"La FP Dual no cierra puertas, la abre", ha añadido Méndez Pozo que ha evidenciado el mayor problema de Castilla y León respecto a la media --5 puntos más según la encuesta-- para encontrar perfiles cualificados, sobre todo en sectores como la construcción o la restauración, con un llamamiento también a dar un paso más en la implantación de la internacionalización donde las cámaras han sido "claves" y "un importantísimo puente" para las empresas. "España necesita que haya más exportaciones", ha aseverado para lamentar, como Bonet, la falta de información de los empresarios sobre los Next Generation.

Méndez Pozo también ha reivindicado la importancia de otro "importante proyecto" en el que trabajan las cámaras de la mano del Gobierno autonómico para formar a inmigrantes en distintas estrategias laborales para que puedan acceder además a un documento que les permita implantarse y vivir en España "con la dignidad que se merecen".