La Bonoloto deja un premio de más de 128.000 euros en Burgos

Archivo - Lotería. Bonoloto. Primitiva. El Gordo. Lotería Nacional.
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 15 agosto 2025 10:12
   BURGOS, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El sorteo de la Bonoloto del jueves 14 de agosto ha dejado un premio de un total de euros 128.301,50 a un acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) en Burgos capital, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

   En concreto, el boleto se ha validado en la Administración de Loterías número 20 de Burgos, situada en el Centro Comercial Carrefour, El Mirador L-33.

   La combinación ganadora ha estado compuesta por los números 41, 04, 14, 06, 03 y 33 complementario el 19 y reintegro el 1. La recaudación del sorteo ascendió a 2.100.665,50 euros.

