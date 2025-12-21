La Bonoloto deja un premio de más de 176.000 euros en Palencia

Archivo - Administración de Loterías - EUROPA PRESS - Archivo

PALENCIA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto ha dejado este sábado 20 de diciembre un premio de 176.657,14 euros a un acertante de Segunda Categoría (cinco aciertos + complementario) en Palencia capital, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Este billete, el único de esta categoría, ha sido validado en la Administración de Loterías número 14 de Palencia, situada en avenida Manuel Rivera, 12.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado el sábado 20 de diciembre ha estado formada por los números 33, 30, 42, 31, 07 y 46. El número complementario es el 06 y el reintegro, el 5. La recaudación ha ascendido a 2.793.266 euros. De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 3.200.000 euros.