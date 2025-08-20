La Bonoloto deja un premio de segunda categoría de 36.694,07 euros en Valladolid y en Fuentelapeña (Zamora)

Archivo - Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, BonoLoto, Primitiva, El Gordo. Administración de loterías número 27, Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 20 de agosto, ha dejado un premio de segunda categoría en la capital vallisoletana y en Fuentelapeña (Zamora) dotado con 36.694,07 euros, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado en un comunicado remitido a Europa Press.

El boleto premiado se ha sellado en la Administración de Loterías número 26 de Valladolid y se trata de uno de los cinco acertantes de segunda categoría en este sorteo (cinco aciertos más complementario) cuya combinación ganadora estuvo formada por los números 44, 22, 19, 32, 33 y 20, con el 6 como complementario, reintegro 3.

El boleto con las mencionadas cifras ganadoras también se ha consignado en el Despacho Receptor número 90.235 de Fuentelapeña (Zamora).

De primera categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías no 7 de GETAFE (Madrid), situada en C.C. Artesón, Av. Arcas del Agua, 6 - L10..