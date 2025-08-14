Los bonos de comercio de Valladolid facturan 8,7 millones de euros en cinco años

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, en el balance de los bonos de comercio del Ayuntamiento de Valladolid - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bonos de comercio del Ayuntamiento de Valladolid han facturado 8.785.126 euros en los últimos cinco años, desde que se lanzara la primera campaña con el objetivo de impulsar el tejido empresarial y activar la economía local.

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo, Víctor Martín, ha realizado un balance de la trayectoria de esta iniciativa que celebra su quinto aniversario de haberse puesto en marcha para paliar los efectos de la pandemia sobre el sector comercial físico.

En total, desde que se iniciara este tipo de campaña en Valladolid se han canjeado casi 200.000 bonos, lo que acerca la inversión por parte del Ayuntamiento a los dos millones de euros.

En total, esta medida ha permitido generar una cifra de negocio en el comercio de Valladolid de 8.785.126 euros, lo que supone que cada euro aportado en un bono genera un movimiento de 4,6 euros en la economía local.

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la concejalía de Comercio, Mercados y Consumo, se plantea como propósito seguir apostando por esta medida como "método de dinamización del comercio de proximidad de la ciudad".

TICKET MEDIO DE COMPRA

El ticket medio de compra es de 67,6 euros y apenas fluctúa entre las campañas ya que está ligado a las condiciones de uso de los bonos, ha precisado el concejal, para incidir en que desde el Ayuntamiento se están probando nuevas fórmulas de gasto.

En concreto, para ello se realizan casos de la campaña especial de bonos con motivo del aniversario de la boda de los Reyes Católicos en octubre de 2024, que permitía acumular hasta cuatro bonos, en lugar del máximo habitual de dos bonos, para compras de 150 euros, y que, aunque fuera un pequeño lote, se puede asociar a la subida del ticket medio de compra, que por primera vez superó la cifra de 70 euros.

El concejal de Comercio, Mercados y Consumo ha asegurado que su Concejalía "va a seguir explorando nuevas fórmulas de gasto con el objetivo de aumentar su flujo o permitir que los clientes puedan planear la adquisición de artículos de mayor importe".

Por sectores comerciales, la moda es con diferencia el preferido para gastar estos bonos con un 25,5 por ciento, que junto con el calzado, un 9,2 por ciento, permite decir que uno de cada tres bonos se emplea en vestirse.

Librería-papelería y alimentación representan cada uno aproximadamente el 9 por ciento de los bonos y el resto de sectores suponen valores menos representativos, siempre inferiores al 4 por cientos.

Además, desde que se lanzaron los primeros bonos hasta hoy, el número de usuarios ha aumentado un 77 por ciento, con un repunte de la tendencia en estos dos últimos años.

Asimismo, el 65 por ciento de los usuarios son mujeres y el 35 hombres. Este reparto por sexos ha permanecido prácticamente inmóvil desde el inicio de este tipo de campañas.

Por edades, casi la mitad, el 45 por ciento, corresponden a la franja entre 31 y 50 años, un sector de la población que abarca mayor y más variadas necesidades de consumo y con un poder adquisitivo más consolidado. Los jóvenes, entre 18 y 30 años, no alcanzan el 15 por ciento y los mayores de 65 años suponen el 12 por ciento.

Respecto a estos dos sectores de edad, el Ayuntamiento está trabajando con entidades como la UVA para poder explorar vías de captación de más jóvenes, ya que estos son los consumidores del futuro y su integración en los canales tradicionales de consumo es "fundamental" para promover el relevo generacional tanto como clientes como potenciales emprendedores.

En cuanto a los más mayores, puede haber un efecto de "brecha digital", que se irá mermando de forma natural con el paso del tiempo, pero además el Ayuntamiento cuenta con la colaboración de asociaciones vecinales para que puedan formar e integrar a más población mayor como usuaria.

BONO MERCADO

Además, el Consistorio ha desplegado este año un nuevo tipo de bono, el Bono de Mercado, que pretende impulsar los mercados municipales en un momento en el que la dinamización de estos espacios es "clave" para su continuidad y además se pretende acercar a los vallisoletanos a las instalaciones que han sido totalmente renovadas.

La primera campaña a modo de prueba se ha realizado este año entre los meses de abril a junio en los mercados del Val y Campillo y ha concluido con éxito y buena acogida, con 6.327 bonos canjeados, 45 establecimientos participantes, más de 140.000 euros de facturación y un ticket medio de 32,46 euros.

Está previsto desde la Concejalía repetir estas campañas específicas para mercados con la puesta en marcha de los nuevos mercados de Rondilla y el relanzamiento del mercado de Las Delicias.

Además, este año se ha creado el Bono Turista ya que los alimentos son un "gasto preferido" para el turista en mayor medida que un consumidor normal.

Por otra parte, desde la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo se sigue modernizando la plataforma de gestión de los bonos, motivo por el que en el último año se ha incorporado el código QR para facilitar el registro de los bonos por parte de los comerciantes y evitar que los usuarios tengan que imprimir su bono en papel.