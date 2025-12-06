BUENAVISTA DE VALDAVIA (PALENCIA), 6 (EUROPA PRESS)

Buenavista de Valdavia (Palencia) celebra este domingo la III Gala Palencia Rural, organizada por la asociación de vecinos de la localidad.

Durante la gala se entregará más de una veintena de galardonados, entre ellas la Distinción de Oro Palencia Rural a José María Nieto Vigil, vicepresidente de la asociación de vecinos de Buenavista de Valdavia; al juez Francisco Serrano, Premio Valores Humanos, por la defensa de los derechos y libertades de todos los españoles; al alcalde de Barruelo de Santullán, como mejor alcalde 2025, junto con varios comercios de proximidad.

Además, la presidenta de vecinos de Buenavista de Valdavia recibirá el Galardón de Oro por su brillante trabajo al frente de la entidad vecinal.

La III Gala Palencia Rural se celebrará en un conocido restaurante de Aguilar de Campoo, a las 15.30 horas.

Al acto asistirán alcaldes de la provincia, concejales, diputados nacionales, así como representantes de asociaciones de toda la provincia.