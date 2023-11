Burgos 2031 se presenta como parte de un "proyecto transversal y de ciudad"

BURGOS, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos sigue dando pasos para articular el proyecto de la capitalidad europea de la cultura Burgos 2031, una aspiración que se quiere convertirse "en todo un proyecto transversal" de ciudad con la industria y la cultura como base y que se convertirá en uno de los propósitos principales de esta legislatura.

Así lo ha avanzado este viernes la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, quien, acompañada de la asesora cultural, Beatriz García, ha esbozado las principales líneas de trabajo en torno a este proyecto.

La regidora ha insistido en que Burgos 2031 no debe ser concebido "como un fin", sino como la parte de un "proyecto global y transversal" a medio plazo, que transforme la ciudad por medio de la cultura y de la industria.

"Queremos plantear este objetivo de Burgos 2031 como un proyecto incardinado dentro de un conjunto mayor como es el plan de ciudad 2024-2035", ha detallado Ayala, que ha explicado que este propósito se incluirá con una partida presupuestaria concreta en las cuentas municipales de 2024.

Al mismo tiempo, ha considerado imprescindible "caminar de forma conjunta" con la oposición para sacar adelante este proyecto. "Para nosotros la unidad política será una de las cuestiones principales para comenzar a trabajar en este objetivo Burgos 2031", ha señalado.

Por otro lado, ha concretado que este proyecto debe aunar los dos grandes recursos de la ciudad, como son la industria y la cultura.

Bajo esta premisa, Ayala ha confirmado que se "tenderán puentes" entre ambos recursos, generando un proyecto transversal que además incluya otros ámbitos como el económico o el social.

En este sentido destacado que este proyecto generará una "oportunidad para "mejorar la convivencia" entre los distintos barrios de la ciudad con la cultura como eje protagonista. Al mismo tiempo considera que Burgos 2031 puede servir para generar nuevos espacios a nivel urbanístico, como ya ocurrió con la antigua estación en la candidatura de 2016.

Cristina Ayala ha hecho hincapié en que este proyecto "no es un objetivo como finalidad", por lo que, si Burgos no resulta ganadora de esta candidatura, "no deberá verse como un fracaso", sino como un proceso para poner a la cultura como protagonista del crecimiento de la ciudad.

"El camino ya es un éxito en sí, independientemente del resultado", ha advertido la regidora municipal. La alcaldesa de Burgos ha señalado que a partir de ahora se comenzará a dar contenido a este proyecto, que será testado por expertos y por el sector cultural de la ciudad antes de que sea evaluado para pasar a la primera fase a mediados de 2025.

La experta internacional y asesora externa del proyecto, Beatriz García, ha asegurado a su vez que el proyecto tiene una gran proyección europea, así como un claro compromiso de todos los agentes implicados. Al mismo tiempo ha señalado que uno de los primeros criterios de selección es la visión estratégica del proyecto, así como su proyección de ciudad a medio y largo plazo.

Además, debe plantearse como un proyecto local con visión internacional, poniendo en valor los motivos para convencer a Europa de que Burgos tiene que ser la Capital Europea de la Cultura en 2031.

García considera que se trata de un proyecto "transformador de ciudad" con una clara capacidad para trabajar de forma transversal con todos los sectores. Al mismo tiempo ha reconocido que lo que más le ha atraído es el compromiso para sacar adelante el proyecto, y todo el trabajo previo que ya se ha realizado, por lo que considera que tiene un "gran potencial" para logra su objetivo.