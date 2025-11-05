Burgos acoge los días 13 y 14 de noviembre la XV Edición de las Jornadas del CGPJ y la UAPFE/CSCAE

BURGOS, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La capital burgalesa acogerá los días 13 y 14 de noviembre la sede de la XV Edición de las Jornadas del Consejo General del Poder Judicial y la Unión de Arquitectos Peritos y Forenses de España (UAPFE), organizado por la Unión de Arquitectos Peritos y Forenses de España en su colegio profesional de Burgos.

Durante dos intensas jornadas, el Fórum Evolución de Burgos acogerá a magistrados, juristas, arquitectos y expertos técnicos de todo el país para reflexionar y debatir sobre los grandes desafíos que afrontan la justicia y la arquitectura en un contexto marcado por la especialización profesional, la transformación tecnológica y la sostenibilidad.

El congreso arrancará el jueves 13 de noviembre, y contará con la participación de María Jesús Millán de las Heras, del Consejo General del Poder Judicial; Marta Vall-Llossera, presidenta del CSCAE, y Arancha Espinosa, presidenta de la UAPFE, en una jornada de apertura que contará con la conferencia inaugural a cargo del magistrado del Tribunal Supremo Antonio García Martínez, con la ponencia 'La especialización en la Justicia del siglo XXI. El papel del arquitecto en la Justicia del siglo XXI'.

El programa incluirá varias mesas de diálogo dedicadas a temas de máxima actualidad, como la necesidad de un marco legal para los profesionales colaboradores con la justicia, la evolución de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) ante los nuevos modelos constructivos, o el impacto de la inteligencia artificial en la práctica jurídica y técnica. También se abordarán cuestiones como la eficiencia procesal, la resolución alternativa de conflictos, las infracciones urbanísticas o la protección del patrimonio en el medio rural.

El encuentro se cerrará con una ponencia de clausura a cargo del arquitecto Jordi Griñó Sans, primer presidente de la UAPFE, y con un homenaje al arquitecto y divulgador José María Pérez 'Peridis'. Además, se presentarán las conclusiones previas de las jornadas y la próxima edición del evento.

Consolidado como un foro de referencia, este encuentro busca fortalecer la colaboración entre el ámbito judicial y el técnico, promoviendo una justicia más moderna, eficiente y cercana a la sociedad.

El programa de estas XV Jornadas se estructura en torno a seis mesas de diálogo que abordarán los grandes temas que marcan la actualidad de la relación entre el ámbito judicial y el técnico-arquitectónico.