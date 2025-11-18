Burgos, la ciudad más cara de CyL para la compra de pisos según Idealista, con una media de 226.131 euros

VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Burgos es la ciudad de Castilla y León con mayor precio medio total de la vivienda en operaciones del portal Idealista.com, con una media de 226.131 euros, aunque se encuentra en el puesto 102 entre los municipios españoles con mayor demanda relativa del mercado residencial.

Así lo recoge el ranking de poblaciones con mayor presión de la demanda sobre la oferta publicada en Idealista durante el tercer trimestre en la compraventa de viviendas, elaborado por 'Idealista/data', entre los mercados con más de 1.000 anuncios publicados durante el trimestre analizado y con precios medios superiores a los 1.000 euros por metro cuadrado.

En el ranking aparecen 36 capitales de provincia, de las que cinco son castellanoyleonesas: Burgos, León, Palencia, Salamanca y Valladolid.

En cuanto al precio medio total de la vivienda en estas zonas con demanda elevada, el más alto de toda España de los registrados por la web inmobiliaria es Benahavís (Málaga), con una media por operación de 2.458.274 euros, mientras que otros ocho municipios superan el millón de euros, todos ellos en zonas de costa. Entre las capitales, el precio más alto corresponde a Palma de Mallorca, con 801.396 euros, en el puesto 13.

Para encontrar un municipio de Castilla y León hay que descender hasta el puesto 102, en el que se encuentra Burgos con 226.131 euros de media de precio de venta. Más abajo están León, con 219.171 (puesto 109); Valladolid, con 218.331 euros (en el 111); Salamanca, con 202.187 (120); y Palencia, con 159.809 euros de media (puesto 137).

Por otro lado, la clasificación de poblaciones más demandadas para la compra de vivienda, encabezada por Madrid, sitúa a Valladolid en el puesto 14; por delante de Burgos, en el 53; León, en el 59; Salamanca, en el 80; y Palencia, en el 81.