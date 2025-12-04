Burgos enciende la Navidad con 643 motivos lumínicos, 2 grandes abetos y 40 elementos medianos

Ballesteros durante la rueda de prensa. - AYTO BURGOS

BURGOS, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha anunciado que este viernes se inaugurará la iluminación navideña, con un pino de 12 metros de altura en la plaza Mayor aunque ha reconodido que problemas en la "compleja tramitación" impedirá que este año se instalen los "domos o se lleve a cabo el proyecto de gran formato" previsto para la plaza Del Rey.

Ballesteros, en rueda de prensa posterior a la Junta Local de Gobierno, ha indicado que "finalmente no se van a materializar" estas propuestas, que no habían sido anunciadas por el equipo de Gobierno, ya que "no se ha llegado al final de la tramitación" y ha reconocido que le hubiera gustado que se hubiera completado el proceso, a lo que ha apuntado que "en la administración las cosas no son siempre como uno desea".

Asimismo, ha indicado "los procedimientos son más complejos, son más largos, son más tediosos y también generan más inseguridad jurídica cuando se apuesta por proyectos, espectáculos de gran formato y cuandi proceden de otros países, la tramitación es todavía más complicada", ha afirmado la concejala.

La bienvenida oficial a la Navidad se celebrará este viernes 5 de diciembre, con el encendido de la iluminación festiva y arrancará, como es habitual, en el barrio de Gamonal a las 18.00 horas, tras lo que seirá progresivamente iluminándose la ciudad hasta llegar al centro a las 18.30 horas con el gran árbol de Navidad.

Se trata de un abeto de 12 metros de altura compuesto por 250 puntas de pinos y una decoración "muy tradicional, con elementos hechos a mano", acompañado este año de la carroza de Cenicienta.

Este espacio contará también con un 'Bosque de Navidad' y se van a instalar dos Cascanueces de dos metros de altura y otros personajes típicos como renos iluminados.

Además, la asociación 'Flojabur' instalará cuatro cabañas en la plaza Mayor para vender plantas, abetos y decoración navideña.

En total, se han instalado 643 motivos lumínicos, dos árboles de gran formato y 40 elementos medianos, incluyendo "un nacimiento y elementos" distribuidos por todos los barrios como estrellas, renos y Papá Noel.

La programación navideña tendrá este año presencia destacada en el Palacio de Castilfalé y en el Centro Cívico San Juan, que ofrecerán actividades para público infantil y juvenil.

JUNTA DE GOBIERNO.

Por otro lado, Andrea Ballesteros también se ha referido a la sesión de este jueves de la Junta de Gobierno que ha incluido la adjudicación de una parcela en el polígono Villalonquéjar 4 que asciende a 546.380 euros.

También se han presentado las modificaciones previstas en el reglamento de Servicios Sociales. Esos cambios incluyen proyectos vinculados al área de Juventud y de las Escuelas Infantiles Municipales.

Por lo que se refiere al vivero de empresas, Ballesteros ha asegurado que pasará a denominarse Espacio de Emprendimiento Capiscol ya que se quieren establecer "nuevos objetivos estratégicos" y una estructura más simple.

En materia de centros cívicos se va proceder a dotarse de un "nuevo reglamento" que unificará las normas de los siete equipamientos actuales más el de Fuentecillas, que es se abrirá en 2026. La reforma quiere dar "homogeneidad" a los usos y procedimientos en toda la red.

Y en Instalaciones Deportivas, se ha aprobado el proyecto de mejora de vestuarios del estadio de rugby Bienvenido Nieto, dotada con 1.300.332 euros para una obra que se hará en ocho meses.