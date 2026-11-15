Burgos estará este lunes en aviso amarillo por viento

BURGOS 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Burgos estará este lunes, 16 de noviembre, en aviso amarillo (riesgo) por viento, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, la Cordillera Cantábrica, el Norte y la Ibérica de Burgos se verán afectadas por este fenómeno meteorológico entre las 16.00 horas de este lunes hasta las 7.00 horas del martes, día 17.

En general, en Castilla y León se espera cielo nuboso con precipitaciones, débiles en general, dispersas y ocasionales, más frecuentes en el noroeste.

También se prevén brumas y bancos de niebla matinales, que pueden ser localmente persistentes en zonas de montaña, mientras las temperaturas mínimas tendrán ligeros cambios, y las máximas estarán en ligero ascenso.

El viento, por su parte, se espera del sur y suroeste moderado, con rachas fuertes en el oeste y norte, y probabilidad de rachas muy fuertes en el noreste.