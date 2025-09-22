La Burgos Film Commission ya da resultados con cuatro largometrajes, un documental y tres cortos rodados en los últimos

BURGOS 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia burgalesa se ha consolidado en los últimos meses como gran escenario de cine después de que la Burgos Film Commission haya confirmado que en los últimos meses ha acogido ocho rodajes, cuatro largometranes, tres cortos y un documental.

Esto satos confirman el "gran trabajo" realizado, como ha confirmado el presidente de la Sociedad para el Desarrollo de Burgos (Sodebur), Carlos Gallo, quien ha explicado que se trata de una labor "conjunta" entre la Sociedad de Promoción (ProBurgos) y Sodebur, con el fin de "reforzar" la imagen de Burgos como destino de cine y "visibilizar el potencial del territorio" en el ámbito audiovisual.

Este trabajo ha permitido consolidar líneas de actuación "en la gestión de rodajes, la modernización digital, la proyección internacional y la formación especializada, "configurando una estrategia" que combina la atracción de producciones con el impulso al talento local, ha destacado la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros.

Así, Burgos ha sido escenario de producciones como el largometraje 'La bola Negra', dirigido por Los Javis, considerado uno de los títulos más esperados del cine español reciente, así como de la producción 'Buen Camino', de origen italiano, ambientada en el Camino de Santiago, "lo que refuerza la proyección internacional" de la ciudad y la provincia.

Completan estas producciones 'La Huella del mal' y 'Sacamantecas'. A ello se suman cortometrajes, videoclips musicales y documentales que "reflejan la diversidad de proyectos".

La modernización digital se ha traducido en la puesta en marcha de una nueva página web 'www.burgosfilmcommission.org' que simplifica el acceso para localizaciones y profesionales, incorpora "una imagen renovada y optimizada" y facilita la búsqueda de información con un enfoque atractivo orientado a posicionar Burgos como plató natural.

SAN SEBASTIÁN

La proyección internacional tendrá un hito destacado el martes 23 de septiembre en el marco del Festival de Cine de San Sebastián, con la participación en el Programa Experiencias impulsado por la 'Spain Film Commission'.

Burgos forma parte de este organismo desde su incorporación a la Junta Directiva el pasado mes de octubre, lo que refuerza su papel en la red nacional de 'film commission' y su proyección en foros especializados. En este espacio se presentará la ruta turística vinculada al rodaje de 'El bueno, el feo y el malo', en el entorno de la comarca del Arlanza, con el propósito de profesionalizar el turismo cinematográfico e implicar al sector turístico, agentes locales y asociaciones de la zona.

FORMACIÓN

Según ha precisado también Ballesteros, la formación constituye otro de los ejes prioritarios. En colaboración con la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), arranca en Burgos el programa 'Off Escac', con nueve cursos previstos entre septiembre de 2025 y enero de 2026 en el Fórum Evolución, el Centro de Creación Escénica La Parrala y el Centro Cultural Vela Zanetti de Milagros.