Burgos pone a disposición de los vecinos 63 plazas de aparcamiento en las inmediaciones del Hospital Universitario

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el vicealcalde, Juan Manuel Manso - EUROPA PRESS

BURGOS, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos ha puesto a disposición de los vecinos del barrio de Vista Alegre y a los usuarios del Hospital Universitario una nueva zona de aparcamiento en las inmediaciones del recinto sanitario con 63 plazas con un coste de 200.000 euros, de los cuales 150.000 corresponden a la ejecución del aparcamiento y el resto a servicios.

La alcaldesa, Cristina Ayala, ha visitado este miércoles esta nueva infraestructura que ha incluido también la mejora de la superficie y de las redes de canalización y de iluminación, uno de los objetivos que tenía el equipo de Gobierno al llegar a la Alcaldía.

Después de analizar algunas zonas de la ciudad se llegó a la conclusión de que se habían perdido plazas de aparcamiento en el anterior mandato, por lo que se pusieron en marcha algunas infraestructuras nuevas como la que se ha presentado.

En este contexto, Ayala ha repasado los compromisos del programa electoral que están cerca de ponerse en marcha, como el aparcamiento disuasorio de El Silo o el de la calle Manuel Altolaguirre.

Ambos "han retomado el ritmo de las obras tras diversos contratiempos", ha sostenido el presidente de la gerencia de urbanismo, Juan Manuel Manso.

En este sentido, Manso ha detallado que las obras en curso en esos dos aparcamientos se reanudaron hace aproximadamente un mes y avanzan "a muy buen ritmo", con previsión de finalizar antes de Navidad.

Sobre el aparcamiento del Silo, ha indicado que dispone de entre 150 y 170 plazas, y que las obras se han retomado tras resolver "discrepancias" con la empresa constructora.

También ha informado de que se regulará el aparcamiento de caravanas, ampliando el tiempo máximo de estancia a entre 48 y 72 horas, siguiendo la petición de la alcaldesa, con el objetivo de mejorar un servicio que cuenta con instalaciones específicas de mantenimiento.

Respecto al Silo, Manso ha añadido que se completará la intervención con un nuevo campo de fútbol de hierba artificial, financiado a través del presupuesto de los Distritos, un punto en el que ha destacado la colaboración de la Junta, que ha cedido el suelo, avanza el proyecto del centro de salud y ha aportado 650.000 euros para el aparcamiento.