Burgos reabrirá la fortaleza del Castillo al público el 1 de agosto tras concluir los trabajos de remodelación

BURGOS 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha anunciado que la fortaleza del Castillo abrirá de nuevo sus puertas al público el próximo 1 de agosto, una vez concluidos los trabajos de remodelación de este emblemático espacio.

La regidora ha señalado que la intervención fue ideada y gestionada durante el anterior mandato municipal por la entonces concejala de Cultura, Rosario Pérez Pardo (Ciudadanos), y concluirá ahora tras una intervención cuyo presupuesto ha rondado los 2,5 millones de euros.

La gran novedad de esta reforma en el complejo, que permanecía cerrado a las visitas desde junio de 2023, radica en el proyecto arquitectónico, que plantea una recreación de la antigua fisonomía del baluarte a través de una estructura metálica de malla galvanizada.

Esta solución permite a los visitantes visualizar el volumen original del antiguo palacio de Alfonso X el Sabio y los muros medievales que un día dominaron el cerro.

La intervención arquitectónica se completa con la recuperación del histórico acceso medieval a la fortaleza y la creación de nuevos miradores y recorridos transitables, algunos de los cuales serán de acceso gratuito para el público.

Asimismo, las obras de la fortaleza han servido para levantar cuatro nuevos pabellones destinados a la recepción de visitantes y al desarrollo de actividades culturales, con salas de exposición y un espacio inmersivo en las galerías subterráneas junto al histórico pozo de agua de la fortaleza.