Burgos recupera la Basketball Christmas Edition, un evento solidario para la recogida de juguetes

BURGOS, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Burgos recupera, tras tres años de parón, la Basketball Christmas Edition, un evento solidario de recogida de juguetes que encara su séptima edición y que reúne a figuras del baloncesto nacional y local con el objetivo de recaudar juguetes.

Esta cita deportiva, que cuenta con la colaboración de la Fundación La Caixa y de otras empresas burgalesas, tendrá lugar el próximo 27 de diciembre en el Polideportivo de El Plantío donde volverán a verse las caras las dos franquicias "ficticias" de la NBA, Houston Crockets y Denver Nuggets.

También se darán cita algunos jugadores con pasado en el baloncesto burgalés como Alberto Miguel, Marcus Vinicius o Edu Martínez, así como ex jugadores de baloncesto como Pepe Pozas, el ex ACB Alberto corbacho o la jugadora de Leganés, Laura Nicholls.

Participarán además en el evento alguno de los componentes de La Maravillosa Orquesta del Alcohol, el speaker del Real Madrid y las animadoras del Baskonia o Fernando Romay. Desde la organización también confirman que "habrá sorpresas durante el transcurso del evento".

Como viene siendo habitual la entrada para disfrutar del partido es gratuita, si bien quienes quieran asistir tendrán que entregar a cambio de la entrada un juguete que posteriormente se donará a asociaciones burgalesas.

Previo al partido habrá concursos de habilidades, triples y mates en los que participaran componentes de los clubes de la ciudad (CB Tizona, Servigest Burgos, San Pablo Burgos y CB Babieca) y sorteos con regalos cedidos por clubes y jugadores de baloncesto.

Desde la organización esperan un lleno total en el pabellón burgalés y prevén que puedan volver a congregar a más de 3.000 personas. La apertura de puertas se hará a las 17.00 horas, hasta completar aforo.