Burgos reunirá en enero a expertos mundiales en patrimonio cultural en el congreso "más ambicioso" de Nostra Et Mundi

El Presidente De La Fundación De Castilla Y León Y De Las Cortes, Carlos Pollán, Participa En El Acto De Presentación De 'La Resistencia De Las Sombras. Memoria Y Ausencia Del Patrimonio Disperso' - CORTES

Pollán elogia su labor divulgativa que reafirma la "autoestima nacional" y anima a colaborar en la labor de catalogación

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Burgos reunirá entre el 21 y el 23 de enero a expertos mundiales en patrimonio cultural en 'La resistencia de las sombras. Memoria y ausencia del patrimonio disperso', el congreso internacional impulsado por Nostra et Mundi, proyecto auspiciado por la Fundación de Castilla y León, que constituye la "cita más ambiciosa del ya de por sí ambicioso proyecto".

El presidente de la Fundación de Castilla y León y de las Cortes, Carlos Pollán, ha elogiado la labor divulgativa de este congreso internacional que reafirma la "autoestima nacional" y ha animado a colaborar en la labor de catalogación.

Así lo ha hecho en el marco del acto de presentación de esta cita, impulsada por Nostra et Mundi, con el objetivo de analizar el recorrido, transformación y significado de obras y bienes patrimoniales que, en algún momento de su historia, fueron desplazados de su lugar de origen.

"Proyecto este que trae su origen del patrimonio de Castilla y León disperso por el mundo y tiene su vocación puesta en que otras regiones de España se sumen al empeño de catalogar las muchas piezas", ha explicado el presidente del Parlamento autonómico, quien ha remarcado que sirve para poner en contexto su origen y su destino y "divulgar por todo el mundo tantísima maravilla, lo que supondría un ejercicio de reafirmación de la autoestima nacional".

"MEMORIA A TRAVÉS DEL ARTE"

Por su parte, el historiador de la cultura hispánica y del coleccionismo de arte español en EE.UU. y responsable de la conferencia inaugural del congreso, Richard L. Kagan, ha destacado que tiene "mucho sentido" que este congreso se celebre en Burgos, una ciudad en la que el pasado "sigue siendo memoria a través del arte".

También ha anticipado que, en su conferencia inaugural, tratará de iluminar cómo, entre 1880 y 1930, muchos coleccionistas y museos estadounidenses "descubrieron" España a través de su arte, porque el patrimonio disperso recuerda que las obras artísticas, aún lejos de su origen, "cuentan la historia de la cultura que los creó y los vio nacer".

Durante el acto, la catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Burgos Cristina Borreguero ha señalado que en el marco del proyecto Nostra et Mundi, la ciudad de Burgos acoge este congreso internacional, concebido como un espacio de diálogo sobre el destino del arte y la memoria cultural cuando se separan de su contexto original.

Un encuentro internacional de "primer orden respaldado por un programa excepcional", ha sostenido, al tiempo que ha detallado que la cita se centrará en la idea de que estos objetos, más allá de su traslado físico, forman parte de una herencia común que debe ser comprendida y valorada desde múltiples perspectivas.

De esta forma, numerosos expertos debatirán sobre cómo este patrimonio disperso influye en la identidad cultural, su conservación y el reconocimiento de sus raíces.

En concreto, el evento impulsado por Nostra et Mundi y la Universidad de Burgos se articulará en torno a las áreas temáticas de 'Memoria y Legado: Historia de la dispersión del patrimonio cultural', 'El patrimonio y su descontextualización: las muchas vidas de los bienes culturales', y 'Propuestas de futuro: hacia un diálogo constructivo entre los lugares de procedencia y los espacios de acogida'.

PROMOVER EL CONOCIMIENTO

Nostra et Mundi es un proyecto cultural de ámbito internacional, auspiciado por la Fundación de Castilla y León, presidida por el presidente de las Cortes, Carlos Pollán, y dirigida por Juan Zapatero, que pretende difundir el patrimonio cultural de la Comunidad que actualmente se encuentra fuera de España.

El proyecto se basa en la idea matriz de promover el conocimiento del patrimonio de Castilla y León en el exterior como vía para generar alianzas y oportunidades culturales para la región.

En su catálogo trabajan profesores de Historia del Arte de todas las universidades públicas de Castilla y León y está diseñado en colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, cuenta en la actualidad con 346 obras de arte.

Más allá de las cifras, cada una de las fichas contiene un completo estudio de las obras y, singularmente, de su historia, para comprender en profundidad un viaje que las ha llevado en ocasiones a miles de kilómetros de su lugar de origen