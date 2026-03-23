Burgos suma 50 miembros en el Club de Producto Gastronomy City en sus primeros cuatro meses

El concejal de Turismo, Carlos Niño, en una rueda de prensa sobre el Club de Producto Gastronomy City. - AYUNTAMIENTO DE BURGOS

BURGOS 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad para la Promoción (ProBurgos), ha alcanzado los 50 profesionales, empresas y entidades adheridas al Club de Producto Burgos Gastronomy City en sus primeros cuatro meses de funcionamiento, tras su puesta en marcha en noviembre de 2025.

Así lo ha señalado este lunes el concejal de Turismo, Carlos Niño, quien ha destacado que el club agrupa a agentes vinculados a "todos los ámbitos de la cadena gastronómica", desde la producción y la elaboración hasta la enseñanza y la comercialización, con el objetivo de "estructurar la oferta del destino y reforzar su posicionamiento turístico".

Con ello, forman parte de esta red restaurantes, productores agroalimentarios, alojamientos, comercios especializados y centros de formación, entre otros perfiles del ecosistema gastronómico local.

Los establecimientos y entidades adheridos constituyen, además, "un reflejo de la variedad y calidad de la oferta gastronómica de la ciudad", ha aseverado el edil, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Ene ste sentido, Niño ha indicado que el club nace con vocación integradora al permitir la incorporación de profesionales y empresas que desarrollan propuestas gastronómicas en distintos puntos del municipio, más allá del casco histórico.

Asimismo, este instrumento abre la participación a la industria alimentaria burgalesa, considerada "uno de los principales motores económicos locales", con el fin de reforzar su conexión con la estrategia turística.

La rápida adhesión registrada en este periodo refleja, según el concejal, "la implicación del sector privado en una iniciativa que establece criterios de calidad, compromiso con el producto local y alineación con la estrategia turística de la ciudad".

El club se desarrolla en el marco del reconocimiento de Burgos como Ciudad Creativa de la Gastronomía por la Unesco y constituye una de las principales herramientas para trasladar este posicionamiento al ámbito turístico. A cambio, los miembros acceden a acciones de promoción, formación y comercialización, así como a una mayor visibilidad dentro de la red.

En este contexto, el Ayuntamiento celebrará este lunes en el Fórum Evolución Burgos un acto de entrega de distintivos a los miembros adheridos, en el que cada establecimiento y entidad recibirá una placa y un sello identificativo que acredita su pertenencia al club.

Asimismo, el Consistorio ha editado una guía que recoge la oferta completa del club, concebida como herramienta de promoción del destino gastronómico y que será utilizada en ferias, acciones de marketing y campañas dirigidas a mercados nacionales e internacionales.

Por otro lado, entre las próximas acciones previstas figura la participación de la ciudad en Alimentaria Barcelona, considerada la principal feria internacional del sector agroalimentario, en la que Burgos estará presente los días 25 y 26 de marzo con el objetivo de reforzar su posicionamiento como destino gastronómico y dar visibilidad a los agentes integrados en el club.