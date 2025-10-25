Burgos "trabaja intensamente" en su propuesta para Capital Europea de Cultura 2031 con un proyecto colectivo de ciudad

El viceportavoz del PSOE, Josué Temino; la presidenta de ProBurgos, Andrea Ballesteros; y el portavoz de Vox, Fernando Martínez Acitores. - EUROPA PRESS

BURGOS, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Burgos "trabaja intensamente" en su propuesta para Capital Europea de Cultura 2031 que incluye ideas de colectivos y asociaciones con el que anima a la ciudadanía a participar con sus propuestas.

La presidenta de la Sociedad de Promoción (ProBurgos), Andrea Ballesteros, ha detallado que la candidatura se presentará antes de 27 de diciembre y es un "proyecto de ciudad que busca la participación de todos".

Precisamente, durante la tarde del viernes y en la mañana de este sábado, 44 colectivos han trabajado en un borrador del 'bidbook' --libro de sugerencias-- para la candidatura de Burgos como Capital Europea de la Cultura 2031.

El documento, que actualmente tiene casi 200 páginas, se sintetizará y resumirá en 60 y se presentará al Ministerio de Cultura, si bien la candidatura se defenderá en febrero, y si se pasa el primer filtro, se presentará un segundo dosier en marzo.

El director gerente, Alejandro Sarmiento, ha explicado que su evaluación durará entre cinco y seis meses y en octubre de 2026 se conocerá la ciudad ganadora.

FÓRUM EVOLUCIÓN

Durante las jornadas celebradas en el Fórum Evolución, representantes políticos, asociaciones y ciudadanos ha realizado aportaciones para debatir el contenido del borrador.

El equipo de trabajo, liderado por ProBurgos y su director gerente, ha llevado a cabo la coordinación las ideas y propuestas recogidas, desde "la unidad en torno al proyecto", subrayando que, aunque existan diferencias en los partidos, la cultura debe ser "un objetivo común", como ha subrayado Ballesteros, quien ha agradecido la participación de los grupos municipales, Proburgos y los colectivos en la candidatura de Burgos para Capital Europea de la Cultura en 2031.

Los responsables de los tres partidos representados en el Ayuntamiento de Burgos han resaltado que esta candidatura no es solo un documento, sino un "proyecto de ciudad" que define el futuro cultural de Burgos.

En este proceso colaboran unos 40 colectivos y asociaciones que contribuyen con ideas y acciones concretas. Las reuniones buscan seleccionar los proyectos más relevantes para incluirlos en el dossier final.

Además, el Consistorio ha animado a todos los burgaleses a aportar "su visión y creatividad", con el propósito de que el resultado refleje la identidad colectiva y el potencial cultural de Burgos.

El libro que recoja las conclusiones se va fundamentar en los ejes generales, centrados en el "patrimonio, la cultura científica, la creatividad y la sostenibilidad".

El dossier se revisará y ajustará hasta diciembre, combinando la aportación pública con el trabajo interno de los equipos técnicos y políticos, en reuniones periódicas que seguirán cada dos semanas.