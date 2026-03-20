Burgos vive este sábado la procesión del Cristo de la Soledad y Buena Muerte

BURGOS 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Santiago de Burgos celebra este sábado, 21 de marzo, una de las citas más sobrecogedoras de la Cuaresma la Procesión del Santísimo Cristo de la Soledad y Buena Muerte.

El desfile arrancará en la parroquia de Santa Águeda con el cortejo de llamada, previsto para las 22.30 horas, en el que desfilarán los pasos de la 'Soledad de la Paloma', 'Santísimo Cristo de la Soledad' y 'Niño Jesús del Remedio' por la Plaza de Santa Águeda, la calle de Emperadores (conocida como el Callejón de las Brujas), la Plaza de Santa María y de nuevo la calle y plaza de Santa Águeda.

A las 23.00 horas está fijado el inicio formal de la Procesión del Santísimo Cristo de la Soledad y Buena Muerte, que se abrirá con un Acto de Contrición y concluirá con el canto del Miserere.

El recorrido llevará a los cofrades y fieles por la Plaza y la calle Santa Águeda, el Centro Cultural Francisco Salinas, sus traseras, la calle Fernán González, el Arco de San Martín y el regreso a la Plaza de Santa Águeda.

Con este recorrido nocturno y de fuerte carga devocional, la Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Santiago busca mantener viva una tradición en torno a la Soledad y la Buena Muerte, invitando a los vecinos y visitantes a participar en un acto de silencio, penitencia y meditación ante la Pasión.