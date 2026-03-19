Buscan a una mujer de 38 años desaparecida desde el lunes en Cantalejo (Segovia) - SOS DESAPARECIDOS

SEGOVIA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Buscan a una mujer de 38 años que fue vista por última vez el pasado lunes día 16 de marzo en la localidad segoviana de Cantalejo, según ha informado la entidad SOS Desaparecidos a través de redes sociales.

En concreto, la entidad ha publicado el cartel en su perfil de la red social 'X', antes 'Twitter', en la tarde de este jueves, en el que se detalla que Luisa María O.B mide 1,55, es de complexión normal y tiene el pelo negro y largo y ojos marrones.

Para aportar información que pueda llevar a su paradero actual se ofrece el número 868286726 y el correo info@sosdesaparecidos.es.