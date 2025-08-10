Buscan a un varón de 70 años desaparecido en Arrabal de Portillo (Valladolid)

Archivo - Imagen de archivo de un Puesto de Mando Avanzado en un dispositivo de búsqueda de la Junta de Castilla y León. - 112 - Archivo

VALLADOLID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha desplegado un dispositivo de búsqueda, dirigido desde el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, para tratar de localizar a un varón de 70 años extraviado desde la tarde del sábado 9 de agosto en la localidad de Arrabal de Portillo (Valladolid).

Una llamada recibida a las 8:06 horas de este domingo, día 10, a través del 1-1-2 alertaba de que no tenían noticias desde la tarde de ayer de un varón de 70 años, según ha informado el 1-1-2 Castilla y León.

Ante ello, se ha movilizado al Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de la Junta de Castilla y León, que se encuentra sobrevolando el área de la zona de la que provienen las últimas referencias de presencia de la persona.

Asimismo, el operativo de la Agencia de Protección Civil y Emergencias se ha desplegado en Camporredondo (Valladolid) y está formado por el GRS de la Junta de Castilla y León, agentes medioambientales y efectivos de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Cuéllar, aunque está previsto se incorporen medios de otras agrupaciones próximas a lo largo de la jornada, junto a medios de Guardia Civil.

En el operativo, se encuentran integrados todos los organismos bajo la dirección de la emergencia de la Junta de Castilla y León, y coordinados por el equipo técnico del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil.