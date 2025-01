Los buses urbanos de Burgos ganan 1,5 millones de usuarios en 2024

BURGOS, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Autobuses de Burgos registró el pasado año un aumento de los usuarios en las diferentes líneas hasta alcanzar los 14,9 millones, según los datos aportados por el presidente del Servicio de Movilidad y Transportes (SMyT) del Ayuntamiento, José Antonio López.

Según estos datos reflejan un incremento de 1,5 millones respecto a 2023 y una suboda de 1,8 millones en comparación con 2019.

"Estos datos denotan que el servicio goza de una gran salud y es satisfactorio de cara al ciudadano", ha dicho el edil responsable del servicio, quien ha precisado que a lo largo de todo el año "ha existido un crecimiento sostenido".

Así, en enero los usuarios fueron 1.229.224, mientras que en diciembre ascendieron a 1.300.474. El año 2023, la cifra fue de 13.301.017 viajeros.

El cuarto trimestre de 2024 ha sido en el que se ha experimentado "un número de viajeros mayor dentro de la horquilla temporal entre el año 2019 y 2024" ya que se registraron 4.064.691 usuarios del transporte urbano.

José Antonio López ha recordado que todas las líneas "han experimentado un ascenso de viajeros", a excepción de la línea 7, al tiempo que ha reconocido que "hay aspectos que mejorar" este año 2025, sobre todo en materia de personal.

En este sentido, el concejal ha recordado que este año "culmina el procedimiento de estabilización" de puestos de trabajo lo que va a permitir acceder "a la posibilidad de contratar un mayor número de conductores". Está prevista la incorporación de 21 nuevos trabajadores, entre los 13 ya previstos "y los ocho más que incorpora el presupuesto de este año".

Esto llevará a la mejora de condiciones de trabajo, "la ampliación de frecuencias y en una mayor calidad en la prestación del trabajo", ha aseverado José Antonio López, quien ha apuntado que el Ayuntamiento seguirá renovando la flota con otros cinco autobuses más.

MEJORAS.

Alguna de las mejoras previstas está fijada en las frecuencias y las paradas de las líneas 8 y 10 que llevan a los barrios de Villímar y San Cristóbal, que son colindantes y que en ocasiones hace que se solapen servicios a las mismas horas.

Para la mejora de esas líneas "es necesario disponer de recursos humanos y materiales", ha afirmado López, quien se ha reunido en varias ocasiones con coletivos de vecinos que reclaman la entrada de los autobuses en el recinto del Hospital Universitario de Burgos.

"Es un asunto que se sigue estudiando" con los técnicos, ha precisado López, quien ha apuntado que depende "fundamentalmente del estudio del tráfico, del número de líneas que acceden ya al hospital y del número de viajeros que ven que es necesario ese acceso".

Por otro lado, la apuesta del equipo de Gobierno a medio plazo es disponer de autobuses propulsados por hidrógeno y para ello se debe contar con la "infraestructura de hidrolineras adecuadas". Cuando esta posibilidad avance, el Ayuntamiento adquirirá vehículos de este tipo, ya que, como ha indicado el concejal, lo que "está descartado en la ciudad de Burgos es la adquisición de autobuses eléctricos".

López ha apuntado que la autonomía de los eléctricos "no permite una prestación adecuada del servicio en la ciudad de Burgos atendiendo al número de viajeros, el número de kilómetros que se realizan al día y el componente económico de la adquisición de los autobuses".

Al respecto, el presidente de SMyT ha asegurado que "no existe un plazo predeterminando" ya que si no se tiene hidrógeno, se podrían comprar los autobuses de hidrógeno "pero no podrían dar servicio".