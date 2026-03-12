Bustinduy asegura una respuesta "adecuada y proporcional" para "defender a las familias" ante los efectos de la guerra

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, atiende a los medios antes de participar en un encuentro con entidades sociales, a 12 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha subrayado que el Gobierno dará una respuesta "adecuada y proporcional" para "defender a las familias" ante los efectos del conflicto en Oriente Próximo causado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Con la previsión de que las medidas frente a las consecuencias económicas del conflicto se aprueben la semana que viene, Bustinduy ha garantizado, en declaraciones recogidas por Europa Press en Valladolid, que el Ejecutivo central "va a actuar en tiempo y forma, y con toda la contundencia necesaria" para que los efectos de esta guerra "ilegal" no lo paguen las familias trabajadoras.

En este sentido, ha incidido que las medidas tienen que incluir un escudo social energético para paliar la subida de precios y "proteger a la gente y a los consumidores, sobre todo a los más vulnerables", a los que también quiere garantizar el acceso a los alimentos con el impedimento a las multinacionales del sector de "incrementar sus beneficios".

"No puede ser que los efectos de esta guerra injusta agraven todavía más la formidable crisis de vivienda que viven las clases trabajadoras en España", ha agregado también, para señalar que planteará que se incluya una prórroga de todos los contratos de alquiler en vigor para evitar que el momento de renovarse se incrementen las rentas.

Asimismo, ha destacado que su Ministerio va a estar "especialmente activo y vigilar" para "no permitir que ninguna empresa aproveche las circunstancias generadas por esta guerra ilegal e injusta, creada por los Estados Unidos y apoyada por la derecha y la ultraderecha española para aumentar sus márgenes de beneficio".

"No puede ser que la guerra sirva para que además se lucren las grandes multinacionales y las grandes empresas", ha incidido, para precisar que el Gobierno va a actuar sobre los márgenes de beneficio para que nadie utilice la guerra como "una oportunidad para forrarse".

Además, Bustinduy ha puesto en valor la "soberanía" del sistema energético de España que "reduce la dependencia" y ha indicado que por ello el país ha estado "un poco más protegido" que otros, de manera que las consecuencias económicas del conflicto "están empezando a notarse ahora", cuando el Gobierno intervendrá con el mencionado paquete de medidas.

En este contexto, el ministro ha recordado que hace dos semanas en el Congreso de los Diputados ya se intentó sacar adelante el 'escudo social' para intervenir precios en situaciones de emergencias, entonces enmarcadas en el accidente de Adamuz y los efectos del tren de borrascas que asolaron a varios territorios, si bien no se aprobó por la oposición de PP, Vox y Junts.

"Es decir, cada céntimo de subida en precios de servicios esenciales o de productos esenciales que suceda en los próximos días tiene nombres y apellidos, los de de quienes han apoyado esta guerra y también de quienes votaron en contra de una herramienta para controlar los precios", ha avisado.

Con todo, Bustinduy ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a la población: "Quienes deciden ir a la guerra de manera ilegal, quienes apoyan de manera cobarde esas guerras, nunca tienen una palabra para proteger a quienes al final acaban pagando los costes y las consecuencias. Este gobierno va a actuar al revés, va anteponer la defensa de los intereses de los consumidores y de las familias trabajadoras en España".