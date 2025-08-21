Cabrillanes (León) se convierte en la capital de la ilustración con una exposición de 45 obras

Imagen de una de las obras pertenecientes a la exposición Cabrillanes - DIPUTACIÓN DE LEÓN

El municipio leonés de Cabrillanes se convertirá desde este viernes, 22 de agosto, en la capital de la ilustración con la inauguración de la exposición 'Ilustración leonesa', un "gran escaparate" para el dibujo, el grabado, el cartelismo, el cómic y el diseño gráfico con un total de 45 obras de más de 40 creadores.

Así, la muestra, producida por el Departamento de Arte y Exposiciones del Instituto Leonés de Cultura (ILC) y en colaboración con el Ayuntamiento de Cabrillanes, tiene como objetivo valorar y difundir una parte de los fondos de la colección de arte contemporáneo que atesora la Diputación provincial, centrados en ese espacio de creación, amplio y complejo y relacionado con la ilustración, el dibujo, el diseño y el viñetismo.

Se trata de 45 obras de diferentes tendencias creativas y técnicas que van desde el dibujo a la acuarela o el rotulador hasta la obra gráfica o el diseño por ordenador y transferencia digital sobre papel, dibond o vinilo y que pertenecen a 42 artistas, leoneses o en todo caso "muy unidos a este territorio".

Entre ellos, destacan en concreto Alejandro Huerga, Alejandro Terán, Amancio González, Bruno Santín, Castorina, Doctor Hoffman, Enrique Lorenzana, Fernando Ampudia, Graziela Fernández, Javi de Castro, Javier Cardo, Javier Zabala, Jonathan Notario, José Antonio Díez Díez (Antón Díez), José Luis González Macías, Juan Carlos Mestre, Karlos Viuda, Katia Prada 'Abrelatas' y Laura G. Bécares.

"La significación e importancia que este territorio creativo alcanza en nuestra tierra, tanto a nivel nacional como internacional, es muy alta", ha afirmado el director de Arte del ILC, Luis García Martínez, para destacar a ilustradores Eduardo Arroyo y Toño Benavides, "ilustradores reconocidos".

"También Silvia Prada es uno de los jóvenes valores de mayor proyección internacional desde Nueva York, donde vive y trabaja y su obra ha aparecido en publicaciones como The Face, Dazed & Confused, BlackBook o VMagazine; ha participado en ferias, museos y galerías internacionales como el MoCA de Shanghái, Colette de París, el MUSAC de León o Deitch Projects de Nueva York", ha destacado el director de Arte del ILC.

'Ilustración leonesa' cuenta, además, con Alejandro Terán, premio El Ojo Crítico de cómic 2024 por 'Cosmo en el espacio'; Un Mundo Feliz, de Sonia Díez y Gabriel Martínez, un colectivo de amplia trayectoria y reconocido prestigio o José Antonio Díez Díez, polifacético creador e ilustrador de la revista Claraboya.

Asimismo, la muestra llegará "hasta el corazón de Babia" con algunas obras de algunos de los creadores más destacados y mostrará un conjunto amplio de enfoques estéticos que irán desde la vertiente "más expresionista, tensa y dramática" de Toño Benavides y Manolo Jular, a la crítica "más ácida y radical" con componentes políticos, sociales, económicos y feministas como es el caso de Un Mundo Feliz, Manolo Sierra, Nino Cabero o José Luis González Macías.

La muestra podrá contemplarse hasta el próximo 19 de octubre de miércoles a viernes con el horario de 16.00 horas a 20.00 horas, además de que para visitarla los sábados y los domingos es necesario llamar previamente de lunes a viernes al teléfono 987488831.