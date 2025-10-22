Cae un 0,82% la estimación de nacimientos en agosto en CyL, cuando en España crece un 0,28%

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La comunidad de Castilla y León ha registrado un descenso del 0,82 por ciento en las cifras de estimación de nacimientos relativas al mes de agosto de 2025 cuando se alcanzaron los 1.078 natalicios con un acumulado de 8.396, según la estimación publicada este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Estas cifras empeoran el total nacional que ha crecido un ligero 0,28 por ciento respecto al mismo periodo del pasado ejercicio con un total de 27.818 y un acumulado de 210.388.
Se da la circunstancia además que en agosto de 2024 la estimación de nacimientos en Castilla y León fue positiva y aumentó un 4,40 por ciento con 1.132 natalicios entonces y un acumulado de 8.773.