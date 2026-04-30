Cae un 1,0% la compraventa de viviendas en febrero y sube un 9,6% el precio del metro cuadrado, según los notarios

Archivo - Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal de un edificio, a 8 de abril de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas decreció un 1,0 por ciento en Castilla y León en febrero respecto al mismo mes de 2025 y se suma a la caída interanual del 9,7 por ciento registrada en enero, según la estadística difundida este jueves por los notarios.

En total, el febrero se efectuaron 3.164 compraventas de vivienda en Castilla y León, 2.193 compraventas de pisos, un 5,4 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior, y 970 de viviendas unifamiliares, un 10,6 por ciento más.

Por su parte, el precio medio de la vivienda alcanzó los 1.038 euros por metro cuadrado, un 9,6 por ciento más caro que hace un año, tras el repunte del 7,5 por ciento anotado en enero.

Según este mismo informe, en febrero se concedieron 1.402 préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda en Castilla y León, un 3,9 por ciento más que en febrero de 2025, y por encima de la media nacional del 0,2 por ciento. La cuantía media de estos préstamos subió en la comunidad autónoma un 7,0 por ciento interanual y alcanzó los 122.238 euros.

Un 44,3 por ciento de las compras de viviendas se financió mediante un préstamo hipotecario, frente a un 54,5 por ciento de media en el conjunto de España. Además, la cuantía del préstamo supuso en CyL un promedio del 75 por ciento del precio, por un 72,4 por ciento de media española.

En el conjunto de España, el descenso de compraventas fue mayor y llegó al 7,7 por ciento a nivel interanual y el precio del metro cuadrado subió un 5,4 por ciento.