Cae un 2,72% la mortalidad en CyL hasta mayo, 1,64 puntos más que en España donde baja un 1,08%

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VALLADOLID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La mortalidad en la comunidad autónoma de Castilla y León cayó un 2,72 por ciento hasta mayo de 2026 con un acumulado de 15.040 defunciones en este periodo, 1,64 puntos más que en España donde creció bajó un 1,08 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este miércoles, 22 de julio, el número de defunciones hasta la semana 27 del año 2026 y que arroja estas cifras en Castilla y León, 502 defunciones en concreto en el periodo analizado.