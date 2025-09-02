Cae un 30,98% la contratación respecto a julio y un 1,57% respecto a 2024

VALLADOLID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La contratación en Castilla y León cayó un 1,57 por ciento en agosto respecto al mismo mes del año anterior y alcanzó los 52.080 contratos, 831 menos que hace un año, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Se trata del séptimo peor dato del país donde la contratación bajó un ligero 0,02 por ciento y anotó aumentos en siete comunidades con descensos en el resto.

En comparación con el mes anterior la contratación cayó un 30,98 por ciento en Castilla y León, 23.371 menos y mejor dato que la media que bajó un 34,55 por ciento y anota el décimo mayor descenso.

De todos los contratos, 15.136 fueron contratos indefinidos, cifra un 4,1 por ciento inferior a la de agosto del año anterior y 36.944, contratos temporales (un 0,5 por ciento menos).

Y del número de contratos registrados en agosto, el 70,94 por ciento fue temporal (frente a un 68,71 por ciento del mes anterior) y un 29,06 por ciento, indefinidos (el mes precedente fue un 31,29 por ciento).