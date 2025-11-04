Cae un 5,21% la contratación en octubre hasta los 66.962 contratos y un 7,70% respecto a 2024

Archivo - Un camarero durante su jornada laboral, a 15 de abril de 2025, en Madrid (España). La Asociación de Hostelería de Madrid prevé un aumento del 3% del gasto en restauración durante Semana Santa, que ha destacado a la Comunidad como la cuarta regió - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La contratación cayó un 5,21 por ciento en Castilla y León en el mes de octubre de 2025, cuando se firmaron 66.962 contratos, 3.677 menos en comparación con el mes anterior y peor dato que en España donde bajó un 1,51 por ciento, lo que supone 23.193 menos en este caso.

Además, la contratación descendió un 7,70 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, con 5.583 contratos menos en este caso, de nuevo por encima de la media donde bajó un 1,08 por ciento.

De todos los contratos, 26.771 fueron contratos indefinidos, cifra un 4,18 por ciento inferior a la de octubre del año anterior y 40.191, contratos temporales (un 9,90 por ciento menos que hace un año).