Caen un 38,2% los desahucios en el segundo trimestre en CyL hasta 144 y un 19,7% las ejecuciones hipotecarias con 233

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VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número total de lanzamientos o desahucios practicados en el segundo trimestre de 2026 en Castilla y León alcanzó los 144, un 38,2 por ciento menos respecto al mismo trimestre de 2025 --cerró con 233 casos-- y 2,5 puntos por encima de la media donde cayeron un 35,7 por ciento, según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que sitúa el total de lanzamientos en España en 4.474.

En el caso de Castilla y León, más de la mitad de los lanzamientos (65,97 por ciento) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), es decir, por impago del alquiler, con un total de 95 y un descenso del 47,2 por ciento cuando en España han caído un 57,7 por ciento por este motivo.

Otros 41 casos en Castilla y León --el 28,47 por ciento-- derivaron de ejecuciones hipotecarias, con un incremento en este caso del 41,4 por ciento frente a un descenso del 8,9 por ciento, mientras que los 8 restantes obedecieron a otras causas, con un descenso en este caso del 66,7 por ciento.

Por su parte, los datos del CGPJ reflejan que en el segundo trimestre del año se presentaron 6.886 ejecuciones hipotecarias, 233 de ellas en Castilla y León que han caído un 19,7 por ciento (-28,6 por ciento en España).

En España, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 8,9 por ciento respecto al segundo trimestre de 2025. Para los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la reducción fue del 57,7 por ciento. Por el contrario, los lanzamientos por otras causas fueron más del doble (+152,5 por ciento), al pasar de 444 en el segundo trimestre de 2025 a 1.121 en el mismo periodo de este año.

Cataluña --con 983 lanzamientos, el 21,9 por ciento del total nacional-- ha sido la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el segundo trimestre de 2026, seguida por Madrid, con 778; Andalucía, con 737, y la Comunidad Valenciana, con 629.

Si se atiende solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 456; seguida por Andalucía, con 397, y la Comunidad Valenciana, con 361. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, en Andalucía hubo 247, el 22,2 por ciento del total nacional; en Cataluña, 209, y en la Comunidad Valenciana, 184.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, que un lanzamiento sea solicitado a un servicio común no significa que este lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2026 fue de 17.276, un 26,8% más que en el mismo trimestre de 2025. De ellos, 8.972 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 11,1%.

LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS CAEN UN 28,6 POR CIENTO.

Por su parte, los datos del CGPJ reflejan que en el segundo trimestre del año se presentaron 6.886 ejecuciones hipotecarias, un 28,6% menos que en el mismo periodo de 2025.

El mayor número se dio en Cataluña, con 2.270, un 32,9% del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 1.319; la Comunidad Valenciana, con 807, y Madrid, con 563.

Si se pone el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan Cataluña, con 27,9 por cada 100.000 habitantes; la Región de Murcia, con 20,6, y la Comunidad Valenciana, con 14,9.