Caída de luces de Navidad en Valladolid: la empresa trabaja con "celo" y se avanzan cambios en 2026-2027

VALLADOLID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha explicado que ha hablado con la empresa Ximénez, que instala desde hace años el alumbrado navideño en la ciudad, tras la caída a la vía pública de cuatro elementos de iluminación en los últimos días, y le han trasladado que trabajan "con el mayor celo" para que no vuelvan a acontecer sucesos de ese tipo.

El regidor vallisoletano ha explicado que la empresa andaluza es la misma que acomete la instalación de alumbrado de Navidad "desde hace muchísimos años" y realiza "un trabajo encomiable". Asimismo, en una conversación posterior con los periodistas, ha apuntado que el contrato actual, de cuatro años de duración, concluye estas próximas fiestas por lo que se debe formalizar otro para las navidades 2026-2027 en el que ha avanzado que se incorporarán novedades importantes.

En cuanto a las caídas de elementos de iluminación en los últimos días, el alcalde ha explicado que la empresa también ha lamentado esas circunstancias en las que, ha reseñado, "no se ha producido ningún daño personal".

No obstante, el Grupo Municipal Socialista ha asegurado en un comunicado de prensa que sí que resultó lesionado un ciudadano como consecuencia de uno de los desplomes.

Para el alcalde se trata de cuatro casos que "no pueden calificarse de graves", sino que le ha acontecido a la empresa durante el proceso de colocación de los elementos decorativos.

Carnero ha mostrado su confianza en que no se produzca ningún hecho de este tipo y "sobre todo" que no se produzca ningún daño a ciudadanos, en lo que falta de instalación de la iluminación, que se encenderá el próximo 27 de noviembre.