La Caixa y Cruz Roja facilitan la llegada de juguetes a más de un millar de niños de familias vulnerables en CyL

Publicado 30/12/2019 12:36:08 CET

Los artículos deben ser "adecuados", no bélicos y no sexistas

VALLADOLID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Obra Social La Caixa y Cruz Roja tienen en marcha dos campañas estas navidades por las cuales las familias de 1.100 niños en situación de vulnerabilidad podrán tener unas tarjetas para adquirir juguetes o artículos deportivos de forma normalizada, mientras que 560 menores tendrán un regalo gracias al 'Árbol de los sueños'.

El presidente de Cruz Roja Española en Castilla y León, José Varela, el director del Centro de Instituciones de Caixa Bank en la región, Alberto Navarro; y la directora de Cruz Roja Juventud en la Comunidad, Elena Abajo, han presentado este lunes las acciones en una rueda de prensa.

La campaña navideña tiene el objetivo de que las familias que forman parte de los proyectos específicos de Cruz Roja puedan tener una ayuda para adquirir juguetes de forma normalizada a través de una tarjeta financiera que facilita La Caixa.

Además, este año se ha puesto en marcha la iniciativa 'El Árbol de los Sueños', con la que 560 niños en riesgo de exclusión social de la región puedan recibir el regalo que ellos desean durante las fiestas de Navidad gracias a la ayuda de personas voluntarias anónimas.

En ambos casos, como ha destacado el presidente de Cruz Roja Castilla y León ha destacado que se busca facilitar que los niños afectados por la vulnerabilidad social puedan acceder a juguetes adecuados a su edad o a sus características de desarrollo ya que sus familias o no pueden afrontarlo o tienen que dedicar sus esfuerzos económicos a otras cuestiones más necesarias.

Pero ya que Cruz Roja considera el juguete "importantísimo" para el correcto desarrollo y formación de los más pequeños, la entidad trata de contribuir a la cobertura de esta necesidad en este momento del año, al igual que hace con otras muchas cuestiones.

La campaña de ayudas a la compra de juguetes cuenta, en Castilla y León, con un total de 40.000 euros que se aplicarán a tarjetas bancarias que las familias pueden dedicar a la compra de juguetes en establecimientos comerciales de sus localidades, lo que llegará a un total de 1.100 pequeños.

Los artículos deben evitar la "estigmatización" y ser no bélicos, no sexistas y adecuados a los intereses y perfiles de cada menor. Por ello, Cruz Roja lleva a cabo unas sesiones de formación en la que explica a las familias las condiciones y los establecimientos deben especificar claramente en el ticket de compra qué juguete o producto se ha comprado, ya que posteriormente se debe presentar a la entidad social que, en el caso de que se determine que el artículo no cumple el cometido de la campaña, podría anular la financiación del mismo.

Las cantidades que se incluyen en las tarjetas se pueden dedicar también a pagar una parte de un producto o a adquirir artículos de ocio o deporte.

Una vez finalizada esta campaña, las tarjetas podrán ser destinadas por Cruz Roja para que estas u otras familias puedan acceder a productos de primera necesidad, como alimentos, medicamentos o artículos de higiene.

Las tarjetas se destinan siempre a familias que ya están inmersas en procesos de acompañamiento en los distintos programas y proyectos de Cruz Roja, y para su reparto se priorizan los casos con mayor necesidad, de acuerdo con el número de menores que haya en la familia, los ingresos y los gastos familiares.

Por otro lado, El Árbol de los Sueños se ha puesto en marcha para facilitar que 560 niños en situación de riego de exclusión social reciban un regalo.

Para ello, los pequeños también de familias incluidas en programas de Cruz Roja han escrito el regalo que desean en unas bolas de navidad de cartulina que se han colgado en árboles de Navidad de las distintas provincias. Con ello, se ofrece a las personas que quieran colaborar que cojan una de las 'bolas' y se encarguen de comprar el regalo para llenar de ilusión a ese niño y a su familia vulnerable.