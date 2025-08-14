CaixaBank activa un plan de medidas de apoyo por 30 millones para los afectados por los incendios de CyL

BURGOS, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank ha habilitado un plan extraordinario de medidas de apoyo por un valor de 30 millones de euros para los afectados por los incendios forestales que desde hace unos días azotan distintas zonas de Castilla y León, especialmente en León, Zamora y Ávila.

En este contexto, el fuego ha arrasado miles de hectáreas de alto valor natural y agricola, ha destruido infraestructuras rurales, ha obligado a evacuar a miles de vecinos y ha dejado un trágico balance de victimas mortales.

Así, la primera medida se destinará a anticipar el cobro de las indemnizaciones en pérdidas materiales como vehículos o inmuebles de las compañías aseguradoras para facilitar a las familias y negocios que puedan verse afectados al rápido acceso de las compensaciones.

Además, la segunda línea de apoyo que ha puesto en marcha la entidad se canalizará a través de AgroBank, la división de negocio de CaixaBank dirigida al sector agroalimentario destinada a las inversiones que las explotaciones agrarias o ganaderas puedan precisar para la adecuación necesaria para continuar su actividad.

Así, la Dirección Territorial de la entidad financiera en Castilla y León ha trabajado en las últimas horas para la puesta en marcha de este plan de medidas de apoyo que ya pueden solicitarse a través de la red de oficinas de CaixaBank en la Comunidad.

"En CaixaBank mantenemos una firme vocación de cercanía con el territorio y con las personas que están sufriendo las consecuencias de estos incendios que afectan a diferentes municipios de Castilla y León. Queremos estar a su lado y ofrecerles todo nuestro apoyo en estos momentos especialmente difíciles", ha asegurado el director territorial de CaixaBank en Castilla y León, Gerardo Cuartero.