Caja Rural se convierte en 'Embajador del Palacio' para dar a conocer al mundo el legado de Gaudí en Astorga (León)

El director del Palacio Gaudí de Astorga (León), Víctor Manuel Murias Borrajo (izquierda), hace entrega al director de Comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto, del diploma acreditativo de la entidad como 'Embajador del Palacio'. - EUROPA PRESS

LEÓN 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Gaudí de Astorga ha otorgado este miércoles a la Fundación Caja Rural el título institucional de 'Embajador del Palacio', en un acto de reconocimiento por su apoyo y colaboración en la conmemoración del Año Gaudí 2026 con el que la entidad apoya la misión de dar a conocer al mundo el legado del artista en Astorga.

Este nombramiento se enmarca en el programa 'Embajadores del Palacio', una iniciativa promovida por el Palacio de Gaudí con el objetivo de reforzar los vínculos entre el monumento, las instituciones locales y la sociedad civil, y así implicar activamente a la comunidad en la celebración de uno de los "hitos" culturales del año.

Durante el acto, el director del Palacio, Víctor Manuel Murias Borrajo, ha hecho entrega al director de Comunicación de Caja Rural, Narciso Prieto, de un diploma acreditativo y enmarcado que simboliza la efeméride y la alianza estratégica entre ambas instituciones.

Narciso Prieto ha destacado que la celebración del Año Gaudí es "trascendental" tanto para Astorga y León, como para otros enclaves con representaciones arquitectónicas de la obra del maestro como Cantabria y Cataluña, por lo que 2026 es "especial" para el conjunto del territorio español.

Al mismo tiempo ha expresado el compromiso de Caja Rural para estar "a la altura", colaborar y estar al lado del Palacio de Gaudí. "Que sientan que Caja Rural es entidad amiga", ha recalcado y ha manifestado que el Palacio de Astorga es "una maravilla" y una "auténtica joya" de la arquitectura que forma parte del patrimonio del territorio leonés.

Mediante su colaboración Caja Rural pretende contribuir y apoyar la acción cultural e identitaria en la medida de sus posibilidades para dar a conocer a Gaudí, un artista "con letras de oro con mayúscula". Igualmente, ha expresado la importancia de la figura del arquitecto para el desarrollo cultural y socieconómico de Astorga y de León.

Por su parte, Víctor Manuel Murias ha señalado que hay pocos edificios de Gaudí fuera Cataluña y quizá el Palacio de Astorga sea el "más complicado" de poder enseñar al mundo al no encontrarse ubicado en una capital de provincia. "Para nosotros más difícil presentarnos ante el mundo con este edificio, que es una joya arquitectónica digna de ser conocida en todo el mundo", ha apuntado, al tiempo que ha añadido que el año 2026 supone una oportunidad para llevar a León y a Astorga a todos los lugares aprovechando el centenario de la muerte de Gaudí.

En este contexto, el programa 'Embajadores del Palacio' pretende hacer visible el monumento en los lugares donde todavía no se conoce de la mano de personas e instituciones que ayuden a propagar el legado del arquitecto en Astorga y Caja Rural se convierte en uno de sus embajadores "estratégicos". "Al convertirse en embajador Caja Rural nos ayuda a llevar nuestro patrimonio y orgullo de ciudad de Astorga a todo el mundo", ha incidido, al tiempo que ha recordado que el Palacio de Gaudí es un edificio "único" y "merece la pena" adentrarse en toda la riqueza que esconde.

El programa 'Embajadores del Palacio' permite reconocer a entidades, instituciones y empresas que comparten el compromiso con la cultura, el patrimonio y la proyección de Astorga como "referente" del legado gaudiniano. Se trata de una línea de colaboración abierta que incluye diversas modalidades (desde acuerdos de patrocinio y financiación de actividades hasta acciones de promoción conjunta y difusión) y que ofrece, además, beneficios fiscales vinculados al carácter del Año Gaudí, declarado Acontecimiento de Especial Interés Público.