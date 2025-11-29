Caja Rural de Zamora abrirá una nueva oficina en Villa de Prado, Valladolid, después de años sin bancos en el barrio

Oficina de Caja Rural de Zamora en el barrio de Villa de Prado, que abrirá próximamente. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Zamora abrirá dentro de un mes una oficina bancaria en la calle Monasterio de Santa María de Montserrat, en el barrio vallisoletano de Villa de Prado, que volverá a contar con un establecimiento de una entidad financiera después del cierre de las ocho que llegó a tener en la pasada década.

La entidad financiera zamorana continúa con sus planes de expansión en la capital vallisoletana y prevé abrir las puertas aproximadamente dentro de un mes de esta nueva oficina situada en la esquina entre la calle Santa María de Montserrat y la plaza de Juan Pablo II, un espacio central de este barrio vallisoletano.

Villa de Prado es uno de los barrios surgidos en Valladolid al calor del 'boom' inmobiliario y urbanístico de principios de siglo, con una población compuesta mayoritariamente por familias con niños y jóvenes, y que en los primeros años de su desarrollo, entre 2008 y aproximadamente 2012 llegó a contar con oficinas de ocho entidades.

El atractivo de la zona por el importante volumen de compra de viviendas y la participación de las entidades en promociones urbanísticas facilitaron la proliferación de sucursales pero los posteriores procesos de fusiones bancarias y la modernización del modelo de negocio han favorecido el cierre de las entidades.

Caja España, Caja Duero, Caja de Burgos (posteriormente La Caixa), Caja Madrid (Bankia), Cajamar y Cajacírculo, Santander y BBVA contaban con oficinas en la zona. Cabe recordar que buena parte de estas entidades vivieron la pasada década procesos de fusión o adquisición.

De hecho, el local en el que se abre ahora la nueva oficina de Caja Rural de Zamora, ya acogió una sucursal bancaria de Caja Duero, que cerró antes del año 2014, cuando la entidad ya se había fusionado con Caja España y la compañía resultante, EspañaDuero, estaba en proceso de adquisición por parte de Unicaja.

Posteriormente se ubicó en el inmueble una academia de inglés, Union Jack School, que cerró sus puertas hace pocos años.

En el año 2017 ya sólo quedaba abierta en el barrio una oficina bancaria, la que estuvo situada justo en frente del nuevo espacio de Caja Rural de Zamora y operó con el sello de Caja de Burgos hasta que la entidad burgalesa fue absorbida por La Caixa, firma con la que se mantuvo hasta su cierre en el marco de un proceso de reestructuración que llevó a cabo Caixabank.

Desde entonces, los vecinos de este barrio vallisoletano deben desplazarse hasta la zona de la intersección entre el paseo de Zorrilla y Puente Colgante o hasta Parquesol para acceder a servicios bancarios o a un cajero automático.