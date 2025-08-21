La calle más cara de CyL para comprar casa se encuentra en la Acera Recoletos de Valladolid, por 828.118 euros. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La calle más cara de Castilla y León para adquirir una vivienda se encuentra en la calle Acera de Recoletos, situada en el centro de la capital vallisoletana, con un valor de 828.118 euros.

Así lo ha detallado un estudio realizado por Idealista, recogido por Europa Press, donde han recopilado el precio medio absoluto de todo tipo de viviendas anunciadas en una misma calle que tuvieran un mínimo de 20 anuncios en España y también por Comunidades Autónomas.

En este contexto, la calle más exclusiva de España para comprar vivienda se encuentra en la Costa del Sol y abarca toda la urbanización Coto Zagaleta en el municipio de Benahavís (Málaga), donde los propietarios piden una media de 12.366.846 euros a quien quiera comprar alguna de sus "lujosas viviendas".

Asimismo, la medalla de plata se lo lleva la Avenida Supermaresme en el municipio barcelonés de Sant Andreu de Llavaneres, con un precio medio de 9.063.833 euros, y el tercer lugar lo ocupa el Camí des Salinar en la localidad mallorquina de Andratx, cuyas viviendas tienen un precio medio de 8.909.375 euros.

El cuarto puesto corresponde a otra calle mallorquina, la de Binicaubell en Palma, con 8.848.571 euros de media, y en el quinto se halla en la Costa del Sol ya que se encuentra la Carretera A-397, en Benahavís, con un precio medio de 8.592.000 euros.

LAS MÁS CARAS POR COMUNIDADES

El estudio realizado por idealista se completa con las calles más exclusivas de cada una de las 17 comunidades autónomas españolas, en las que se encuentran Canarias (6.471.111 euros), Comunidad de Madrid (5.458.278 euros), Comunidad Valenciana (4.960.000 euros), Galicia (1.742.786 euros), Euskadi (1.661.214 euros) y Cantabria (1.013.894 euros).

Por el contrario, la región más económica es Navarra, donde su calle más cara tiene un precio medio de 302.665 euros, seguida por Castilla-La Mancha (513.500 euros) y Asturias (527.898 euros).