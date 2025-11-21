Las calles Espíritu Santo y Paco Suárez de Valladolid se cortarán al tráfico desde este lunes por obras privadas

Plano de la afección por obras en las calles Francisco Suárez y Espíritu Santo de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ejecución de obras de saneamiento privado obligará a cortar al tráfico las calles Espíritu Santo y Padre Francisco Suárez de Valladolid a partir del 24 de noviembre y hasta el 4 de diciembre, mientras que el tramo de Espíritu Santo entre Paulina Harriet y el paseo de Zorrilla seguirá cortado hasta el día 12.

Según informa el Ayuntamiento de Valladolid en el apartado de información de tráfico de la web municipal, las obras supondrán un corte total al tráfico de la calle Espíritu Santo y, como consecuencia de ello también de la calle Padre Francisco Suárez --excepto vados autorizados-- desde el cruce con paseo del Hospital Militar, ya que su único acceso es desde Espíritu Santo.

Del 24 de noviembre al 4 diciembre estarán cortadas Francisco Suárez, y Espíritu Santo entre Francisco Suárez y Paulina Harriet; y entre el 24 de noviembre y el 12 de diciembre, Espíritu Santo, entre Paulina Harriet y Paseo de Zorrilla.