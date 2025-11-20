La Cámara China de Comercio, al tanto del interés de Gotion por Valladolid mientras Carnero apuesta por la prudencia

En primer plano, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el vicepresidente de la Cámara China de Comercio para la Mecánica y la Electrónica, Shi Yonghong. - EUROPA PRESS

El vicepresidente de la Cámara China de Comercio para la Mecánica y la Electrónica, Shi Yonghong, ha destacado este jueves, en su visita a Valladolid al frente de una delegación empresarial con representantes de seis compañías del país oriental, que le queda "claro" por qué una empresa china del sector de las baterías para automóvil eléctrico --en referencia a Gotion-- "ha elegido Valladolid".

Yonghong está al frente de la delegación de la entidad cameral china que visita en estos días la ciudad de Valladolid y que este jueves ha mantenido un encuentro con el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, para reforzar las oportunidades de inversión a través del proyecto del Ayuntamiento 'Valladolid Now'.

Todo ello, en un momento en el que ha sido noticia recientemente la posibilidad de que la compañía oriental Gotion participe en el proyecto de Inobat para la instalación de una factoría de baterías para vehículo eléctrico en la ciudad.

Sin mencionar a esa empresa, el vicepresidente de la Cámara china ha asegurado que según sus "fuentes" una nueva empresa de su país se va a establecer en Valladolid para un proyecto de baterías de coche eléctrico y después de la conversación con el alcalde le queda "claro" porque esa compañía "ha elegido Valladolid".

Yonghong ha añadido que la empresa china "cree que Valladolid es el mejor sitio para inversión china y, sobre todo, para nuevas tecnologías y nuevas energías para coches eléctricos".

El representante de la delegación ha destacado la ubicación geográfica de la ciudad vallisoletana para conectar con otros puntos de la geografía española y europea, así como el "talento".

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha matizado, sobre el proyecto de "Inobat-Gotion", que espera que las decisiones de las empresas chinas que "trabajan" en la posibilidad de instalarse en Valladolid "acaben por ser una realidad", por lo que por parte del Ayuntamiento considera que "lo que hay que hacer es seguir trabajando" con "la debida discrección y prudencia".

El Ayuntamiento, ha añadido, trabaja desde el punto de vista urbanístico con una modificación del PGOU que es, ha recordado, "la de mayor envergadura de toda la historia", ya que afecta a "más de 200 hectáreas" de suelo.

"Eso sigue su tramitación, y en un período de tiempo razonable será aprobado y va a estar a disposición" tanto del proyecto "originario" de producción de baterías de Inobat, "ahora Inobat-Gotion", y también de otras posibles llegadas de empresas que pudieran acontecer.

El alcalde ha explicado que, como resultado de la visita de la delegación china, se ha acordado la creación de una "agenda de colaboración estable" y para ello se ha propuesto crear una mesa de trabajo para ver cómo se puede avanzar en la posible llegada de empresas chinas a Valladolid, algo con lo que se ha mostrado de acuerdo Shi Yonghong.

Además, se ha mencionado la organización de una visita técnica a suelos industriales y centros tecnológicos y la futura firma de una carta de entendimiento que "consolide la cooperación".

Por su parte, la vicepresidenta de CEOE Valladolid, Mercedes Arana, ha destacado el tiempo que se ha trabajado en esta visita china a la ciudad vallisoletana, y ha destacado que el encuentro "va a ser un punto de partida para iniciar un camino en el que expolorar vías para trabajar conujuntamente y favorecer la llegada de esta inversión extrankera a Valladolid".

"Tanto el Ayuntamiento de Valladolid, como la CEOE y la Cámara de Comercio lo que tratamos de hacer es atraer inversión extranjera, que se conozca Valladolid y destacar que es un lugar de gran atractivo por las condiciones que se dan con la logística, el talento y la competitividad de las empresas", ha explicado Arana.

La representanto de CEOE ha explicado que han trabajado con esta delegación ya en la feria Matelec de Soluciones de Industria Eléctrica y Electrónica, que se celebra desde este martes en Ifema, Madrid. Ya en Valladolid, los representantes del país oriental han visitado una empresa de iluminación LED y otra de automoción.

La delegación ha estado formada por representantes de la directiva de la Cámara China de Comercio para la Mecánica y la Electrónica y por directivos de empresas como Guangzhou Consumer Services Group, Guangzhou Light Holdings Limited, Guangzhou Tiger Head Battery Group, Guangdong Wire & Cable Association, Gmerit Holdings y Guangzhou Industrial Investment Holdings Group.