Cámara de Comercio de Palencia reclama menos presión fiscal y facilitar la relación entre empresas y administraciones

PALENCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Comercio de Palencia, Conrado Merino, ha reclamado "menor presión fiscal" para las empresas y ha repasado las "principales preocupaciones" de los empresarios palentinos durante la entrega de los Premios Cámara 2026.

Merino se ha referido a "tres grandes problemas" que ha asegurado afectan al sector empresarial en la provincia, como son "la falta de mano de obra, el absentismo laboral y la elevada presión fiscal". También ha pedido a las administraciones medidas que contribuyan "a mejorar la situación de los autónomos, el comercio y las empresas".

El presidente de la Cámara ha reclamado una revisión del sistema impositivo para evitar que las empresas "lleguen a pagar dos y tres veces sobre la misma factura", a través de diferentes impuestos directos e indirectos, lo que considera una "excesiva carga fiscal".

A esta situación ha añadido el impacto del IRPF de los trabajadores, los costes de la energía y la excesiva burocracia que lastra las relaciones de las empresas con la Administración.

En este sentido, ha dirigido una reivindicación al funcionamiento de las administraciones públicas y ha reclamado a sus responsables que apuesten por profesionales "preparados" para la gestión. "Queremos gente importante, gente que sepa hacer las cosas bien. No queremos amigos, gente de partido y gente a dedo", ha afirmado.

La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia ha entregado este viernes sus Premios Cámara 2026, unos reconocimientos con los que distingue la contribución de empresas, entidades y emprendedores al desarrollo económico y social de la provincia. El jurado ha concedido la Medalla de Oro a Áridos Antolín y Rotary Club Palencia recibirá el reconocimiento de Especial Relevancia.

El resto de los galardones han recaído en Global Producciones (Medalla de Plata), Lanas Payo (Medalla de Bronce), Paleobull en la categoría de Innovación, Calidad, I+D y Nuevas Tecnologías, Kyomu Resort Montaña Palentina como Empresa Emprendedora-Nueva Empresa y el Restaurante Asador Villa de Frómista en el apartado de Turismo.