La Cámara de Comercio de Valladolid cumple 140 años con una muestra histórica y una cumbre internacional con 43 países

Inauguración exposición de la Cámara de Comercio de Valladolid - EUROPA PRESS

VALLADOLID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Valladolid ha inaugurado este martes la exposición conmemorativa 'Los lazos que importan', una muestra que recorre los 140 años de historia de la institución y analiza la aportación de las empresas al desarrollo social y económico de la ciudad, según ha explicado el presidente de la entidad, Víctor Caramanzana, quien ha señalado que la efeméride concluirá con la celebración de una asamblea internacional con la presencia de cámaras de 43 países.

Durante la inauguración de la muestra, Caramanzana ha destacado que la exposición pretende transmitir la importancia de las empresas como "desarrolladoras" no solo de la economía, sino de todo el componente social desde la fundación de la Cámara en 1886, al tiempo que ha subrayado que Valladolid se encuentra en una situación estratégica para convertirse en la "capital del noroeste de España" por su industria potente en sectores como la automoción, agroalimentación, química y energías renovables.

En este sentido, ha anunciado la celebración de una asamblea internacional de cámaras los días 5 y 6 de octubre, que contará con la participación de representantes de 43 países de Iberoamérica, África Occidental y la India para tejer alianzas económicas.

En el acto también ha estado presente el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valladolid, Francisco Blanco, ha felicitado a la institución por su trayectoria y ha definido a la Cámara como un "aliado fiel y leal" en la colaboración público-privada.

Blanco ha resaltado el papel de las personas que han formado parte de la entidad a lo largo de estos años y ha puesto en valor proyectos conjuntos como 'Valladolid Consolida' o la participación en las mesas de automoción y agroalimentación.

Asimismo, el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha calificado a la Cámara como una herramienta "imprescindible" que trabaja "codo con codo" con las instituciones para ayudar a los emprendedores y mantener los negocios en el mundo rural. Íscar ha reiterado el compromiso de las administraciones para reducir la burocracia y apoyar a quienes generan riqueza en la provincia.

Finalmente, el consejero de Economía y Hacienda en funciones de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que estos 140 años son un momento para el reconocimiento de quienes han protagonizado el cambio en la Comunidad. Carriedo ha afirmado que, a pesar del crecimiento económico actual, la labor de la Cámara es necesaria para afrontar retos como la inflación, la innovación y la internacionalización de las pymes.