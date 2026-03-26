Las Cámaras de CyL reclaman al Gobierno estabilidad y visión estructural en las medidas fiscales y de vivienda . - CONSEJO DE CÁMARAS DE COMERCIO DE CYL

VALLADOLID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León ha hecho pública su "profunda preocupación" ante la "incertidumbre" generada por el decreto de medidas fiscales aprobado por el Gobierno, que, en su configuración actual, aunque advierte de que todas las rebajas fiscales son bienvenidas, introduce, a su juicio, un nivel de "inestabilidad" que dificulta la planificación empresarial en un momento especialmente sensible para la economía, en función de la duración de los conflictos internacionales.

La volatilidad de los mercados energéticos, el incremento de los costes operativos y la presión que soportan sectores estratégicos como el transporte, la industria, la agricultura o la logística exigen, en opinión de las cámaras, un marco normativo claro, estable y previsible. Por ello, el Consejo considera imprescindible que pese, a su aprobación, el Gobierno aporte mayor claridad sobre el alcance real del decreto, su duración efectiva, los criterios de activación o desactivación de las medidas y los escenarios previstos en caso de que no sea convalidado, ya que la falta de certidumbre afecta directamente a la capacidad de las empresas para tomar decisiones de inversión, contratación y actividad.

Apuntan, a través de un comunicado recogido por Europa Press, que el tejido empresarial necesita seguridad jurídica y una visión de largo plazo que permita afrontar con garantías los desafíos derivados de la coyuntura internacional, y resulta esencial reforzar el diálogo institucional para asegurar que las medidas fiscales respondan a las necesidades reales de pymes, autónomos y sectores productivos, donde este Consejo pide que se tenga en cuenta la deflactación del IRPF dado cómo está mermando el poder adquisitivo debido a la elevada inflación. En este sentido, esperan que la Junta de Castilla y León pueda poner en marcha medidas que ayuden al tejido productivo regional a paliar la situación.

En este mismo contexto, el Consejo recuerda que la política de vivienda constituye un pilar estructural para el desarrollo económico y social de Castilla y León y que también requiere estabilidad regulatoria y una orientación estratégica.

Incrementar la oferta de suelo apto para vivienda asequible, agilizar los trámites urbanísticos, reforzar la seguridad jurídica en el mercado del alquiler y promover la modernización del sector mediante industrialización, digitalización y colaboración público-privada son, a su juicio, elementos esenciales para mejorar la accesibilidad y favorecer un entorno que permita atraer inversión, actividad y población.

El Consejo considera prioritarias estas líneas de actuación y aboga por integrarlas en un marco coherente que complemente las medidas fiscales y contribuya a un entorno económico más sólido y predecible. Por ello, el Consejo insiste en la necesidad de que las decisiones que se adopten en ambos ámbitos se orienten a la certidumbre, la estabilidad y el largo plazo, elementos imprescindibles para fortalecer la actividad empresarial, proteger el empleo y asegurar un desarrollo económico sostenible.