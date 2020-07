Campaña de bares de la Cistérniga para pedir al Ayuntamiento más espacio para sus terrazas

La alcaldesa explica que se les permitió ocupar plazas de aparcamiento, pero no se puede mantener una medida que "no beneficia a todos por igual"

VALLADOLID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cerca de una decena de establecimientos hosteleros de La Cistérniga (Valladolid) han recogido unas 1.500 firmas para respaldar la solicitud que hacen al Ayuntamiento de la localidad para que les conceda alguna medida que permita ampliar el espacio de sus terrazas, como ocupar plazas de aparcamiento o contar con más metros cuadrados.

Los cerca de diez bares del municipio, que cuenta con unos 15 en total, se han agrupado en una plataforma para defender su postura, tal y como ha explicado uno de los representantes, Roberto Reyes, en declaraciones a Europa Press, en las que ha explicado que han dado traslado al Ayuntamiento del escrito en la mañana de este viernes

Por su parte, la alcaldesa del municipio, la socialista Patricia González, ha señalado que al término de la jornada laboral de este viernes desconocía la existencia del escrito y ha señalado que el problema se reduce, en su opinión, a que a dos de estos bares se les permitió ocupar plazas de aparcamiento cuando pudieron abrir las terrazas en el mes de mayo, pero el 21 de junio, cuando se levantó el estado de alarma, se les pidió que desocuparan esos espacios ya que el Ayuntamiento consideraba que se les permitía un beneficio que no podían tener otros locales.

Reyes ha recordado que durante el primer mes de apertura de los establecimientos pudieron contar con más espacio para las terrazas, algo que era importante porque los clientes "solo se sientan fuera, tienen miedo a estar en el interior".

Sin embargo, el pasado 21 de junio, el concejal de Urbanismo les informó de que al concluir el estado de alarma ya no podían ocupar esas plazas de aparcamiento situadas delante de los bares, aunque asegura que les permitían ocupar el espacio habitual de sus terrazas y no el 80 por ciento como marca la normativa de la Junta.

Así, los bares integrados en la plataforma comenzaron a recabar apoyos a esta propuesta mediante firmas, la gente "ha respondido bien" y han recogido cerca de 1.500, por lo que esperan que el equipo de Gobierno les escuche para tener alguna solución y poder "aprovechar estos dos meses de verano", siempre con el temor a que la situación epidemiológica se complique y haya mayores restricciones.

Mientras tanto, la alcaldesa ha considerado "complicado" poder conceder más espacio a los establecimientos que considera que tienen este problema, cifra que, según sus datos, se reduce a dos. "Están en la calle principal del pueblo y se les pudo dar ese espacio un tiempo", ha explicado la regidora, que ha añadido que ahora también hay que tener en cuenta las necesidades de movilidad de los vecinos de la zona.

"Lo que no se puede tener es todo un aparcamiento para un beneficio económico, cuando además es algo que no se les puede conceder a todos", ha señalado González, ya que otros bares no están en calles con espacio para ampliar las terrazas.

La alcaldesa también ha precisado que los establecimientos que se encuentran en plazas "no han tenido problema con el espacio", pero en las calles con tráfico es más complicado poder ampliar. "El concejal de Urbanismo ha estado mirando opciones con ellos, pero hay cosas que no se pueden hacer, no se puede cortar una calle principal", ha detallado Patricia González.