La campaña de Cáritas Burgos 'Volver a empezar' ha atendido a 325 personas hasta septiembre, el 75% de los reclusos

Presentación de los datos de la campaña de Cáritas. - EUROPA PRESS

BURGOS 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa de Cáritas Buegos 'Volver a empezar', de acompañamiento a personas privadas de libertad, ha atendido a 325 personas de enero a septiembre, lo que representa el 75 por ciento de los internos, a través de una red formada por 67 voluntarios y 15 colaboradores, según los datos que se han dado a conocer este lunes.

El vicario general, Carlos Izquierdo; el delegado de Pastoral Penitenciaria y responsable del programa de Cárita; David Alonso,e Isabel Núñez, voluntaria, han dado a conocer los dato de la campaña 'El pasado no condena el futuro', además de asegurar que la Archidiócesis de Burgos "se ha consolidado" como la entidad con mayor número de voluntarios dedicados a la pastoral penitenciaria.

La campaña de Cáritas y la diócesis burgalesa valora la labor que llega al 75 por ciento de los internos de la prisión y destaca por contar con una red de apoyo en la que predominan los jóvenes menores de 30 años.

El programa de acompañamiento a personas privadas de libertad cuenta actualmente con 67 voluntarios y 15 colaboradores, un equipo joven en el que el 75 por ciento de sus integrantes son menores de 30 años.

Durante el último año, esta red ha prestado apoyo a más de 300 personas y ha desarrollado 21 actividades grupales en las instalaciones.

La presencia de los voluntarios abarca todos los módulos -incluyendo celdas, el módulo 14, la enfermería y el patio- todos los días de la semana y en los horarios permitidos. Además de la atención diaria en el penal, el proyecto ofrece una respuesta habitacional clave a través de pisos de acogida para quienes carecen de red de apoyo familiar o recursos para alquilar una vivienda en libertad.

Actualmente, este recurso dispone de tres plazas en régimen de alquiler social, gracias a las cuales dos personas se encuentran en una situación normalizada desde el pasado mes de abril.

ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL.

La labor de la pastoral no se limita al interior de la prisión. A lo largo del año se han llevado a cabo 44 salidas con 28 personas diferentes, combinando estancias en el piso de acogida con actividades terapéuticas de carácter cultural, deportivo, restaurativo y de contacto con la naturaleza, en las que han participado 60 personas.

En el plano asistencial y espiritual, el equipo ha contabilizado cerca de 1.300 entrevistas personales, acompañando a 27 reclusos y a 43 familias repartidas entre Burgos capital (30), Aranda de Duero (8) y el entorno rural (5). A esto se suman 18 seguimientos a personas en tercer grado y 15 acompañamientos espirituales, que incluyeron la celebración de un matrimonio cristiano, cuatro confirmaciones y dos bautismos.

Asimismo, se impulsa un programa específico de preparación para la vida en libertad desde los módulos, dirigido a internos en tercer grado en colaboración con la asociación Mano Amiga.

Por su parte, Isabel Núñez ha subrayado la importancia del trabajo con las familias y ha0 destacado la consolidación de los grupos de apoyo en Aranda y la previsión de extenderlos próximamente a Miranda de Ebro y Las Merindades.

La voluntaria también ha señalado la colaboración con ocho estudiantes de derecho y sus profesores, así como el estreno el próximo 5 de noviembre del documental 'Segundas oportunidades', dirigido por Alicia Salvador y producido en Castilla