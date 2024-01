La campaña de control de transporte escolar en Valladolid concluye con 12 autobuses denunciados de los 35 inspeccionados

VALLADOLID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La campaña de vigilancia del transporte escolar en Valladolid realizada por la Policía Municipal entre los pasados días 22 y 26 de enero ha concluido con 12 autobuses denunciados del total de 35 inspeccionados, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

Las denuncias están relacionadas con anomalías en lo concerniente a autorizaciones, documentación, alcoholemias...etc.

En cuanto al total de denuncias impuestas por distintas irregularidades, 27, las mismas se produjeron por carecer de señal V-10 (1), por no tener dispositivos ópticos en el pasillo (1), por la no apertura de puertas de emergencia (3), por no disponer de botiquín (2), por mal funcionamiento del sistema antiaplastamiento de puertas (1), por carecer de martillos rompe cristales (3), por presentar la luna fracturada en el campo visión conductor (2), por el inadecuado funcionamiento del sistema de retención viajeros (1), así como por carecer de señalización en la puerta emergencia (1).