La campaña de vacunación comienza el 1 de octubre y se amplía la población diana en niños en gripe y adultos para el VRS

1119094.1.260.149.20260922120011 Un momento de la presentación de la campaña. - JCYL

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La campaña de vacunación contra los virus respiratorios comenzará el próximo 1 de octubre para personas institucionalizadas y niños, y el 13 para el resto de población con dos novedades, el aumento de la población diana en menores en gripe, al aumentar la cobertura hasta los 11 años; mientras que también se inmunizará del Virus Respiratorio Sincitial (VRS) desde los 18 años a personas que pertenezcan a grupos de riesgo.

Así lo ha explicado el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, durante la presentación de la campaña que tiene como lema 'La tranquilidad que tienes cuando te vacunas' y en la que ha estado acompañada del director general de Asistencia Sanitaria, Pedro Gómez, y de la directora general de Salud Pública, Cristina Granda.

"Pido al ciudadano que se vacune porque realmente tiene dos beneficios importantes. El primero, evitar la morbimortalidad que suele tener en personas de la población diana el virus de la gripe y, en segundo lugar, porque es una situación de solidaridad social para evitar que el virus de la gripe y los otros virus a los cuales nos dirigimos en la vacuna, circulen y puedan contagiar al resto de la población", ha argumentado el titular del departamento.

En cuanto a las novedades, Cristina Granda ha detallado que la principal viene de la ampliación de la edad de vacunación de la edad infantil que va de los seis meses hasta los 11 años --8 en la anterior--. "Esta población representa un grupo con una alta incidencia de la enfermedad y con esta ampliación lo que pretendemos es reducir la circulación comunitaria del virus y proteger tanto a los menores como a los mayores", ha añadido.

Otra de las particularidades de este año es que la vacunación frente al VRS comenzará a los 18 años, una edad que se ha disminuido para "alcanzar" a personal institucionalizado, al tiempo que ha ampliado los "grupos de riesgo" como pacientes de cáncer hematológico o no hematológico en tratamiento activo; infección por VIH avanzada; inmudeficiencas primarias; personas que se someten a diálisis; trasplantados de órgano sólido y transplantados de progenitores hematopoyéticos y pacientes sometidos a terapia celular.

Para la temporada 2026-2027, la Consejería ha destinado una inversión total de 14.864.849 euros para la adquisición de vacunas e inmunizaciones en la Comunidad. Del presupuesto global, el Gobierno autonómico ha invertido 9.552.849 euros en la compra de 806.650 dosis de vacunas contra la gripe, categoría que incluye la vacuna intranasal destinada a la población infantil de 24 meses a 11 años.

A esta cantidad se han sumado 2.800.000 euros para la adquisición de 14.000 dosis del anticuerpo monoclonal Nirsevimab frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en bebés, así como 2.512.000 euros adicionales destinados a 25.000 dosis frente al VRS para personas institucionalizadas y grupos de riesgo.

FECHAS Y CITAS PREVIAS

La campaña de vacunación frente a la gripe y la COVID-19 se iniciará en los centros de personas mayores y centros de atención a la discapacidad el 1 de octubre y continuará a partir del 13 de octubre para las personas de la población general incluidas en los grupos en los que se recomienda la vacunación.

En el caso de las personas institucionalizadas en residencias, su vacunación se realizará por profesionales sanitarios de cada área de salud de Castilla y León, que acudirán a estas instituciones para administrar ambas vacunas, con la colaboración de los profesionales sanitarios y sociosanitarios de dichos centros. Igualmente, se podrá vacunar a partir del 1 de octubre la población infantil en sus centros de salud.

El personal sanitario y sociosanitario podrá recibir ambas vacunas, recomendándose especialmente la vacunación frente a la gripe, en sus centros de trabajo a través de los servicios de salud laboral. Para el resto de la población incluida en los grupos diana, se establecerán los lugares donde podrán vacunarse y el modo de citación en cada área de salud, de acuerdo con sus circunstancias sociales, poblacionales y sanitarias, entre otras.

La cita para la vacunación podrá solicitarse desde el 9 de octubre a través de los canales habituales como la App Sacyl; a través de una llamada telefónica al centro de salud; desde el Portal de Salud y, presencialmente, en el centro de salud.

EVALUACIÓN DE CAMPAÑAS

La cobertura de vacunación frente a la gripe en población general para toda la Comunidad fue del 29,9 por ciento (716.558 personas); un 1,7 por ciento por encima de la cobertura de la temporada anterior. "Somos ambiciosos y queremos más por esa tranquilidad de la que habla la campaña, para el propio paciente y en solidaridad con el resto de la población", ha incidido Vázquez

Durante la campaña autonómica antigripal de 2025, la cobertura de vacunación se incrementó a medida que aumenta la edad de las personas, siendo los porcentajes alcanzados los siguientes: entre 60 y 64 años inclusive, 31,7 por ciento (60.235 personas vacunadas); entre 65 y 69 años, 52,2 por ciento (88.950 personas vacunadas); entre 70 y 74 años, 64,6 por ciento (89.294 personas vacunadas); de 75 a 79 años, 72,0 por ciento (87.951 personas vacunadas) y mayores de esa edad, 81,6 por ciento (182.383 personas vacunadas).

Por provincias, las personas vacunadas en la campaña pasada han sido: Ávila, 50.585 (31,6 por ciento del total poblacional); Burgos, 99.726 (27,6 por ciento); León, 125.991 (28,2 por ciento); Palencia, 47.026 (29,7 por ciento); Salamanca, 101.285 (30,9 por ciento); Segovia, 46.329 (29,4 por ciento); Soria, 27.949 (31,1 por ciento); Valladolid, 162.555 (30,8 por ciento); Zamora, 52.738 (31,9 por ciento).

En cuanto a los trabajadores de la Gerencia Regional de Salud, el número de profesionales sanitarios vacunados en la campaña ha sido de 18.178, repartiéndose, por ámbitos asistenciales, de la siguiente manera: atención primaria, 4.060 (43,21 por ciento), atención hospitalaria, 14.030 (47,39 por ciento) y emergencias sanitarias, 88 (23,47 por ciento). "Volvemos a hacer un llamamiento a los profesionales, porque es bueno para ellos y también para los pacientes", ha abundado el consejero.

Otro de los indicadores que forman parte del seguimiento de los objetivos de vacunación frente a la gripe en el conjunto del Sistema Nacional de Salud es el referido a las embarazadas, habiéndose vacunado 5.552 de ellas, el 61,60 por ciento de las gestantes en la Comunidad.

Con respecto a la vacunación frente a la gripe en niños de 6 meses a 9 años, grupo diana de población, se han vacunado 52.974 niños, con una cobertura del 41,8 por ciento.

Por lo que respecta a la COVID 19, en Castilla y León se vacunaron un total de 354.570 ciudadanos, es decir, el 14,7 por ciento de la población. Hay que destacar la vacunación en el grupo poblacional de 70 años y más (a quienes iba dirigida fundamentalmente la campaña), entre las cuales se han vacunado 243.619 personas, el 50,3 por ciento de la población de esa edad.

Por último, en VRS la cobertura alcanzada en la captación de niños nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2025 ha sido del 95,5 por ciento y la cobertura de los niños nacidos durante la temporada de circulación del VRS, nacidos entre el 1 octubre de 2025 y el 31 de marzo de 2026, ha sido del 95,6 por ciento.

Vázquez ha señalado que los niveles actuales de circulación son los habituales y recuerda que los picos se suelen dar en el mes de diciembre, si bien el pasado se adelantó.

En cuanto al refuerzo de la plantilla, si entrar en cifras, el director de Asistencia Sanitaria, Pedro Gómez Piquero, ha advertido que está detallada en los planes de contingencia de cada gerencia, para descartar que la posible huelga de los profesionales médicos afecten a la campaña.