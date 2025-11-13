El Campeonato Mundial de Tapas de Valladolid se marca el objetivo de llevar la alta gastronomía en miniatura a África

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez junto al segundo vicepresidente de la Asociación Provincial de Hostelería de Valladolid, Emilio Martín Maquedano y los gaandores Alejandro San José y Andrea Vignali - XXI CONCURSO NACIONAL DE PINCHOS Y TAPAS

VALLADOLID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XXI Concurso Nacional de Pinchos y Tapas y del IX Campeonato Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid se han marcado el objetivo de llevar la alta gastronomía en miniatura al continente africano tras el paso por Malasia el año pasado y la celebración de sus últimas ediciones cuya entrega de galardones tuvo lugar el miércoles.

La concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez, ha ofrecido este jueves una rueda de prensa en la que ha estado acompañada por el segundo vicepresidente de la Asociación Provincial de Hostelería de Valladolid, Emilio Martín Maquedano, junto a los ganadores de estos dos certámenes gastronómicos, Alejandro San José del restaurante Habanero Taquería, y Andrea Vignali, del establecimiento Al Dente Enoteca, hermanado con El Corregidor.

La concejala ha destacado el "éxito" del concurso y ha subrayado la importancia de este año "porque la vigesimopriemra edición ha traído cambios en la forma de gestión del evento lo que ha puesto a las claras que en esta ciudad la hostelería es muy profesional".

Jiménez ha enfatizado en las palabras que tuvo ayer el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, acerca del nuevo reto del concurso que es llegar al continente africano, tras el paso este año por Malasia, e intentar hacer que el concurso "siga siendo una referencia a nivel internacional".

También, la edil ha destacado las mezclas y fusiones entre la comida tradicional de Castilla y León y la gastronomía mejicana que ha realizado el cocinero vallisoletano Alejandro San José y que con la victoria "reivindica el papel de los cocineros de la ciudad en la alta gastronomía en miniatura".

A su vez, Maquedano ha remarcado que la capital vallisoletana es el "epicentro mundial" de los pinchos, de las tapas y de la alta gastronomía en miniatura, y ha hecho referencia al primer día del concurso como "la noche de reyes".

Por su parte, Alejandro San José ha explicado que todavía "no es consciente al 100 por ciento" de la victoria y ha subrayado que es la persona "más feliz del mundo por que al ser vallisoletano esta semana es la más bonita", quien también ha informado que el dinero del premio "ha pensado en invertirlo en un nuevo local más grande".

Además el cocinero ha explicado que la tapa ganadora, 'La Milipa', es una fusión entre la comida mejicana por "la procedencia de su mujer con alimentos como el maíz, el chile y el tomatillo" y la gastronomía de Castilla y león con el lechazo, los pimientos y el bacalao.

Por otro lado, el cocinero italiano ha destacado la "hospitalidad" de la ciudad y su relación con Pelayo, chef que ha acompañado a Andrea Vignali durante su estancia en la ciudad vallisoletana".

También, el chef ha explicado que una semana antes de acudir al concurso sufrió un robo en uno de los locales que tiene en Australia y que por ello estuvo "muy cerca" de no poder acudir al certamen.

Para finalizar, Vignali ha subrayado la fusión entre las gastronomías italiana y australiana con "importancia" en el caldo y "la aparición de un alimento que en España no se consume como el canguro".