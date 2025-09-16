El campus de Ponferrada (León) acoge la próxima semana la campaña 'Ante los incendios: información y formación'

LEÓN 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal del Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) será sede la próxima semana de la propuesta formativa 'Ante los incendios: información y formación', iniciativa enmarcada en la campaña de prevención de incendios forestales #plantémonoscontralosincendios iniciada en 2017 y coordinada por las investigadoras y docentes de la ULE Flor Álvarez Taboada y Elena Marcos Porras.

Organizada con el objetivo de sensibilizar y formar a la sociedad en la prevención y respuesta ante incendios forestales, el evento ofrecerá información contrastada y herramientas prácticas para afrontar un fenómeno cada vez más presente debido al cambio climático y a la transformación del territorio.

Con la asistencia y participación de expertos y especialistas de referencia en el ámbito nacional e internacional, el programa incluye dos jornadas abiertas a la comunidad universitaria y al público en general en las que se abordarán, desde el debate y la divulgación, temas como la preparación y la autoprotección frente a incendios en la interfaz urbano-forestal.

La jornada 'Cómo prepararnos para los incendios que vienen' abrirá las acciones formativas y contará con la presencia del catedrático de Ingeniería Forestal y Cambio Global en la Universidad de Lleida Víctor Resco de Dios, uno de los referentes internacionales en el estudio de incendios forestales y sus implicaciones en el cambio climático.

Doctor por la Universidad de Wyoming (EEUU), ha desarrollado parte de su carrera investigadora en centros de prestigio en Australia, Estados Unidos y Europa. Su experiencia le ha llevado a participar como asesor y conferenciante en foros internacionales, incluyendo una intervención ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la problemática global de los incendios forestales y la necesidad de estrategias de prevención y adaptación, según ha informado a Europa Press la ULE en un comunicado.

INFORMACIÓN "CLAVE".

La jornada se celebrará en el salón de actos del Edificio de Servicios y dará comienzo a las 18.30 horas. Durante la sesión, Resco de Dios presentará información "clave" para entender los incendios que han tenido lugar durante el verano.

Posteriormente tendrá lugar una mesa redonda moderada por Fernando Castedo, responsable del Máster Fuego de la ULE (Máster Universitario en Incendios Forestales. Ciencia y Gestión Integral), en la que participarán Resco de Dios, el catedrático de Ordenación de Montes de la ULE Alfonso Fernández Manso; personal técnico de la BRIF de Tabuyo del Monte y el jefe de la sección de Incendios Forestales del servicio territorial de Medio Ambiente de la Junta, Pedro Bécares Martín.

La segunda actividad, centrada en la autoprotección y la gestión de incendios en zonas donde confluyen áreas urbanas y forestales, se celebrará el 25 de septiembre y comenzará a las 17.30 horas en el salón de actos del Edificio de Servicios del campus.

PLANIFICACIÓN Y AUTOPROTECCIÓN.

El programa incluye la ponencia el vocal del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes y especialista en planificación y gestión de incendios forestales, Ferrán Dalmau, que se conectará en remoto para hablar sobre 'Introducción a los incendios forestales del siglo XXI: el problema de la interfaz urbano-forestal (IUF), planificación a escala doméstica y comunitaria, autoprotección'.

Dalmau, con una amplia trayectoria en la prevención y gestión del riesgo en la interfaz urbano-forestal (IUF), es director de Medi XXI GSA, empresa dedicada a la consultoría y gestión ambiental, donde lidera proyectos innovadores en autoprotección y planificación comunitaria frente a incendios, colaborando con administraciones públicas y entidades privadas de los ámbitos nacional e internacional.

La jornada será presentada por Flor Álvarez Taboada y Fernando Castedo y, tras la exposición, se abrirá un turno de preguntas a las 19.00 horas que concluirá a las 19.30 horas.