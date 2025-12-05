Canales valora mecanismos internos de la Policía y dice que los detenidos declararán ante el juez mañana o el domingo

VALLADOLID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, ha valorado que hayan sido los "mecanismos internos" de la Policía Nacional los que saquen "a flote" el caso del jefe del Grupo de Estupefacientes Valladolid, que se encuentra detenido desde ayer, junto a otras cuatro personas, tras una investigación iniciada hace tiempo de la que se ha hecho cargo el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital del Pisuerga, al tiempo que ha avanzado que los detenidos podrían pasar a disposición judicial "mañana o el domingo".

En declaraciones realizadas a los medios tras presentar la campaña de Comercio Seguro en la capital, el representante gubernamental ha recordado que la operación está "en marcha" y ha sido decretado el "secreto judicial" por lo que ha transmitido que no puede dar "muchos más dato al respecto". "Puedo confirmar que hay un policía detenido y que la operación sigue en marcha", ha continuado para hacer un alegato a la "honorabilidad y la profesionalidad de la Policía Nacional".

"Mi confianza y creo que la de todos los ciudadanos tiene que permanecer intacta. Lamentablemente, en todos los colectivos es posible que haya personas que no cumplen con eso que esperamos de ellas, no solo en el ámbito de la policía, en muchos más ámbitos, en el de la política, del resto de los funcionarios", ha argumentado para, a continuación valorar que hayan sido "los mecanismos internos de la Policía Nacional" los que hayan sacado "a flote este tema".

En este contexto ha pedido respeto para que las investigaciones "sigan su curso", tras asegurar que la Comisaría Provincial se ha puesto "a plena disposición de la Unidad Central" que lleva la operación, y ha reivindicado también a la presunción de inocencia de los detenidos. "Vamos a esperar acontecimientos, pero si se confirman los hechos, evidentemente se tomarán medidas", ha zanjado.

SIN DECLARAR

De momento, hay cinco personas detenidas y que se encuentran en los calabozos de la Comisaría Provincial de Las Delicias, en la calle Gerona. Además del jefe del Grupo de Estupefacientes, hay otras cuatro detenidas, una de nacionalidad española y otras tres dominicanas.

En principio se están agotando los plazos para que pasen a disposición judidial este domingo. Al alto cargo de la Policía Nacional se le podría investigar por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y revelación de secretos.

Las investigaciones se llevan al más alto nivel, al estar a cargo de la jefa nacional de Asuntos Internos, Gema Sanz, según ha podido saber Europa Press.